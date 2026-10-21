Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin "Yeni Parti" ismiyle ilgili yaptığı iltibas ve isim benzerliği itirazını karara bağladı. Yüksek Mahkeme, açılan davanın ilk görüşmesinde Yenilik Partisi'nin isim değişikliği talebini oy çokluğuyla reddetti. Yeni Parti'nin kurulan mevcut ismiyle faaliyetlerine devam etmesini hükme bağlayan kritik kararın tüm detaylarını A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

Yüksek Mahkeme, Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı. AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüştü ve karara bağlandı. AYM'DEN SİYASETTE TARTIŞMA YARATAN "YENİ PARTİ" KARARI SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ "İSİM BENZERLİĞİ" KRİZİ

Yüksek Mahkeme önünden süreci ve arka planı aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, "Yeni Parti'nin isminde iltibas var mı yok mu yargıya taşınmıştı. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecekti. Anayasa Mahkemesi bugün o kararını açıkladı. Özellikle Yenilik Partisi tarafından isim itirazına yönelik Yüksek Mahkeme talebin oy çokluğuyla reddine karar verdi. Yani Yeni Parti'nin ismi olduğu haliyle devam edecek. Yüksek Mahkeme buna karar verdi bugünkü duruşmada" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz (Fotoğraf: AA) Partiler arasındaki ihtilafın fitilini ateşleyen gelişmeleri hatırlatan Şener Çetin, "Özellikle Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasında isim benzerliği tartışmaları vardı. Süreci başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'dı. Bu anlamda Yeni Parti ve Yenilik Partisi arasında bir müzakere süreci de olmuştu ki Yenilik Partisi'ne yönelik bazı müzakerelerde bir anlaşma sağlanamadı" sözleriyle aktardı.

YARGITAY'DAN AYM'YE UZANAN YARGI SÜRECİ

Uyuşmazlığın yüksek yargı mercilerine taşınma aşamalarını detaylandıran Çetin, "Dolayısıyla süreç Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da özellikle Yeni Parti'ye isim değişikliği konusunda bir süre vermişti. Bununla ilgili herhangi bir adım atılmayınca konu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geldi. Geride bıraktığımız 29 Eylül tarihinde de Genel Kurul gündemi yine isim değişikliği konusunda toplanmıştı. Yeni Parti'ye de bir aylık bir süre tanımıştı. Bu süre içerisinde itiraz dilekçesini hazırlamasını, yazılı savunmasını hazırlamasını talep etmişti" dedi.