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CHP'nin kurultay davasında mütalaa! İmamoğlu, Çelik ve 7 kişi için ceza talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'nin kurultay davasında mütalaa! İmamoğlu, Çelik ve 7 kişi için ceza talebi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat talep edildi.

CHP KURULTAY DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını sundu.

CHP 38. Olağan Kurultay davasında mütalaa açıklandı (Foto: AA)CHP 38. Olağan Kurultay davasında mütalaa açıklandı (Foto: AA)

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü" belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ile TCK'nin 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

ʺCHP Kurultayʺ davasında 9 sanık için hapis talebi (Foto: AA)ʺCHP Kurultayʺ davasında 9 sanık için hapis talebi (Foto: AA)

CEMİL TUGAY'A BERAAT İSTEMİ
Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise mevcut deliller itibarıyla atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma, 11 Kasım'a ertelendi.

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#Ekrem İmamoğlu #CHP
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