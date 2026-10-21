CHP'nin kurultay davasında mütalaa! İmamoğlu, Çelik ve 7 kişi için ceza talebi
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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat talep edildi.
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını sundu.
Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü" belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ile TCK'nin 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.