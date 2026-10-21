CHP'nin kurultay davasında mütalaa! İmamoğlu, Çelik ve 7 kişi için ceza talebi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 9 sanık için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat talep edildi.