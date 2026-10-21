İstanbul Beyoğlu’nda ağustos ayında Agop Değirmencioğlu’nu (64) testereli bıçakla öldürerek parasını alan Mehmet Şerif Tayık (45), cinayetin ardından Diyarbakır’a kaçtı. Dört gün sonra cesedi bulduğunu söyleyerek polise ihbarda bulunan zanlı, çelişkili ifadeleri ve elindeki kesik izleri nedeniyle yakayı ele verdi. Cinayetin ayrıntıları ve zanlının kan donduran ifadesi ortaya çıktı.

SABAH'ta yer alan habere göre, olay 7 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan metruk bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında yaşayan Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni merdivenlerde bulundu. İhbarı yapan alt komşusu Mehmet Şerif Tayık, Diyarbakır'dan döndüğünü ve komşusunu yerde hareketsiz halde bulduğunu öne sürdü. Cinayeti araştıran polis ekipleri, Tayık'ın ifadelerindeki çelişkiler, ellerindeki kesik izleri ve olayın ardından şehir dışına çıkıp dönmesi üzerine şüpheliye odaklandı. Polislerin deri örneği almak istemesi üzerine sıkışan zanlı, Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. ÖLDÜRDÜĞÜ KOMŞUSUNUN PARASINI ALIP KUMAR OYNADI Tayık, ifadesinde cinayet günü Değirmencioğlu'nun üzüm aldığı için kendisini ziyaret ettiğini ve ikramda bulunduğunu anlattı. Bir süre sonra komşusunun kendisine hakaret ettiğini öne süren zanlı, testereli bıçakla arkasından giderek Değirmencioğlu'nu defalarca boynundan bıçakladığını söyledi. Cinayet sırasında sağ elinin serçe parmağında kesikler oluştuğunu belirten Tayık, ifadesinde olayın ardından kurbanın cebindeki 200 TL'lik banknotlar halinde yaklaşık 10 bin ila 12 bin lirayı aldığını anlattı.

Mehmet Şerif Tayık (Foto: ahaber.com.tr Arşivi) KANLI KIYAFETLERİ VE CİNAYET SİLAHINI ÇÖPE ATTI Cinayetin ardından üzerindeki kanlı kıyafetleri, kullandığı bıçağı ve Değirmencioğlu'na ait telefonu beyaz bir poşete koyan Tayık, ellerini yıkadıktan sonra sokağa çıktı. Beyoğlu sokaklarında yaklaşık yarım saat çöp konteyneri arayan zanlı, poşeti bulduğu konteynere attı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası görüntüleri, zanlının cinayet sonrasında yaptıklarının ortaya çıkarılmasında delil olarak kullanıldı. Tayık, daha sonra Şirinevler'e, ardından Esenyurt'a giderek arkadaşının yanında kaldı.

Agop Değirmencioğlu (Foto: ahaber.com.tr Arşivi) CİNAYETTEN SONRA SABAHA KADAR KUMAR OYNADI Zanlının, öldürdüğü komşusundan aldığı parayla gece boyunca kumar oynadığı belirlendi. Sabah saatlerinde otobüs bileti alarak Diyarbakır'a giden Tayık, arkadaşına üst komşusunu ölü bulduğunu, psikolojisinin bozulduğunu ve memleketine gideceğini söyledi. Daha sonra İstanbul'a dönen zanlı, cinayetten dört gün sonra polisi arayarak cesedi bulduğunu bildirdi. İlk ifadesinde olaya uyuşturucu satıcılarının neden olduğunu öne süren Tayık, son ifadesinde ise kurbanla kira meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadıklarını ve kendisine küfrettiği için cinayeti işlediğini iddia etti.