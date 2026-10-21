Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin kritik sorularını yanıtladı. Suriye'de yaşanan tarihi kırılmanın ardından tüm dünyanın merakla beklediği Şam ziyaretine dair ilk kez bu kadar net konuşan Başkan Erdoğan, ziyaretin kesin olarak yapılacağını duyururken; MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirebileceklerinin sinyalini verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şam ziyaretinin kesinlikle gerçekleşeceğini belirten Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de yakın zamanda bir araya gelebileceklerini ifade etti. Meclis kulislerinde yaşanan sıcak anları ve kritik detayları A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAM ZİYARETİ MESAJI: "ZİYARETİ YAPACAĞIZ" ŞAM ZİYARETİ İÇİN TARİH NETLEŞİYOR AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye gerçekleştirilmesi planlanan tarihi ziyaret hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Şam ziyaretinin netleşip netleşmediğini sorması üzerine Erdoğan, "Daha kesinleşmedi, ziyareti yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Türkiye ile Suriye arasındaki yeni dönemin en üst düzey teması olan Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki Şam ziyareti resmiyet kazanmış oldu. 14 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİ Başkan Erdoğan 14 yıl önce "Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız" demişti

DEVLET BAHÇELİ İLE YENİ BİR GÖRÜŞME SİNYALİ Başkan Erdoğan'a, Meclis çıkışında Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip gelmeyeceği de soruldu. İç ve dış politikada yaşanan kritik gelişmelerin masada olduğu bu dönemde iki liderin temas trafiğine dikkat çeken Erdoğan, Bahçeli ile yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Yakın zamanda olabilir" yanıtını verdi.