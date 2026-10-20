İleli, daha önce karekodlu evrakların kabul edildiği davalarla da karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşme çağındayız. Daha önce gördüğümüz davalarda karekodlu evrakların kabul edildiği de oldu ancak bu davada karekodlu belgeler yeterli görülmedi. Bu nedenle kararın emsal niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Yurt dışında boşanarak Türkiye'de tanıma işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlamaları gerekiyor."

Yurt dışında resmî işlemlerin büyük ölçüde elektronik ortamda yürütüldüğüne dikkat çeken İleli, bazı ülkelerde fiziki belgeler yerine karekodlu ve elektronik imzalı belgelerin kullanıldığını da sözlerine ekledi.