Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat!
Belçika’da verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması için açılan davada, mahkemeye sunulan karekodlu belgeler kanunun aradığı onaylı belge şartını karşılamadı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesinin davayı reddeden kararını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi onadı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da verilen boşanma kararının Türkiye'de tanınmasına ilişkin davada, karekodlu belgelerin onaylı belge şartını karşılamadığı gerekçesiyle verilen ret kararını onadı. Davada yabancı mahkeme kararı ve kesinleşme şerhinin sunuluş biçimi belirleyici oldu.
Yaşadıkları Belçika'da mahkeme kararıyla boşanan D.O. ve E.O. çiftinden E.O., kararın Türkiye'de de geçerli olması için Eskişehir 5. Aile Mahkemesinde dava açtı.
KAREKODLU BELGELER ONAY ŞARTINI KARŞILAMADI
Mahkeme, yabancı mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasının ilgili kanundaki onaylı belge şartını karşılamadığı kanaatine vardı. Uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması üzerine davanın reddine karar verdi.
Davacı tarafın itirazıyla dosya önce istinafa, ardından Yargıtaya taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
D.O.nun avukatı Aslıcan Özgür İleli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, davanın yurt dışındaki boşanma kararının Türkiye'de tanınması talebiyle müvekkiline karşı açıldığını anlattı. Davacı tarafın yabancı mahkeme kararını ve kesinleşme şerhini karekodlu belgeler hâlinde sunduğunu belirtti.
AVUKATTAN KANUNDAKİ ONAYLI BELGE ŞARTINA VURGU
İleli, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca yabancı mahkeme ilamının, kararı veren ülkenin makamlarınca usulen onanmış aslının veya kararı veren yargı organınca onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması gerektiğini ifade etti.
Yerel mahkemenin karekodlu belgeleri yeterli bulmadığını söyleyen İleli, süreci şu sözlerle aktardı:
"Biz de cevap dilekçemizde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesini dayanak göstererek belgelerin usulüne uygun sunulmadığını belirttik. Karşı tarafın itirazı üzerine dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onadı. Dijital ve karekodlu uygulamaların, kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağı yönünde karar verilmiş oldu."