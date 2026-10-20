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Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat!

Belçika’da verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması için açılan davada, mahkemeye sunulan karekodlu belgeler kanunun aradığı onaylı belge şartını karşılamadı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesinin davayı reddeden kararını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da verilen boşanma kararının Türkiye'de tanınmasına ilişkin davada, karekodlu belgelerin onaylı belge şartını karşılamadığı gerekçesiyle verilen ret kararını onadı. Davada yabancı mahkeme kararı ve kesinleşme şerhinin sunuluş biçimi belirleyici oldu.

YARGITAY'DAN YURT DIŞINDA BOŞANANLARI İLGİLENDİREN KARAR!

Yaşadıkları Belçika'da mahkeme kararıyla boşanan D.O. ve E.O. çiftinden E.O., kararın Türkiye'de de geçerli olması için Eskişehir 5. Aile Mahkemesinde dava açtı.

KAREKODLU BELGELER ONAY ŞARTINI KARŞILAMADI

Mahkeme, yabancı mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasının ilgili kanundaki onaylı belge şartını karşılamadığı kanaatine vardı. Uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması üzerine davanın reddine karar verdi.

Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat! - 1

Davacı tarafın itirazıyla dosya önce istinafa, ardından Yargıtaya taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

D.O.nun avukatı Aslıcan Özgür İleli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, davanın yurt dışındaki boşanma kararının Türkiye'de tanınması talebiyle müvekkiline karşı açıldığını anlattı. Davacı tarafın yabancı mahkeme kararını ve kesinleşme şerhini karekodlu belgeler hâlinde sunduğunu belirtti.

Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat! - 2

AVUKATTAN KANUNDAKİ ONAYLI BELGE ŞARTINA VURGU

İleli, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca yabancı mahkeme ilamının, kararı veren ülkenin makamlarınca usulen onanmış aslının veya kararı veren yargı organınca onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması gerektiğini ifade etti.

Yerel mahkemenin karekodlu belgeleri yeterli bulmadığını söyleyen İleli, süreci şu sözlerle aktardı:

"Biz de cevap dilekçemizde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesini dayanak göstererek belgelerin usulüne uygun sunulmadığını belirttik. Karşı tarafın itirazı üzerine dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onadı. Dijital ve karekodlu uygulamaların, kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağı yönünde karar verilmiş oldu."

Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat! - 3

"BU DAVADA KAREKODLU BELGELER YETERLİ GÖRÜLMEDİ"

Kararın, yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki hukuki işlemleri açısından önem taşıdığını belirten İleli, yabancı mahkemelerden alınan belgelerin Türkiye'deki yasal şartlara uygun sunulması gerektiğini vurguladı.

İleli, daha önce karekodlu evrakların kabul edildiği davalarla da karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında boşanmak Türkiye'de yetmiyor: O belgeye dikkat! - 4

"Dijitalleşme çağındayız. Daha önce gördüğümüz davalarda karekodlu evrakların kabul edildiği de oldu ancak bu davada karekodlu belgeler yeterli görülmedi. Bu nedenle kararın emsal niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Yurt dışında boşanarak Türkiye'de tanıma işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlamaları gerekiyor."

Yurt dışında resmî işlemlerin büyük ölçüde elektronik ortamda yürütüldüğüne dikkat çeken İleli, bazı ülkelerde fiziki belgeler yerine karekodlu ve elektronik imzalı belgelerin kullanıldığını da sözlerine ekledi.

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