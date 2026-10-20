Bakanlıktan şiddet vakalarına karşı 7/24 takip: Davalara müdahil olunuyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet veya şiddet riski içeren vakaların 7 gün 24 saat takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, gerekli görülen durumlarda mağdur haklarının korunması amacıyla davalara müdahil olurken soruşturma aşamasından yargılama sonucuna kadar hukuki süreçleri izliyor. Açıklamada, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin başvurabileceği destek mekanizmaları da hatırlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Genel Müdürlüğün, hukuki süreçleri merkez ve 81 ilde koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, şiddet vakalarının yalnızca kamuoyuna yansıyan olaylarla sınırlı kalmadan farklı kaynaklardan da takip edildiği bildirildi.
Bakanlık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunmasına yönelik hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
GEREKLİ HALLERDE DAVALARA MÜDAHİL OLUNUYOR
Bakanlığın açıklamasında, mağdur haklarının korunması için gerekli görülen durumlarda davalara müdahil olunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şiddet veya şiddet riski içeren vakaları 7/24 esasına dayalı olarak takip ediyoruz. Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz."
Açıklamada, şiddet veya şiddet tehlikesi içeren vakalarda ilgili hizmet birimleriyle mesleki çalışmalar yürütüldüğü, soruşturma süreçlerinin takip edildiği ve iddianamenin hazırlanıp tebliğ edilmesinin ardından davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarıldı.
YARGILAMA SÜRECİNDEN KARAR AŞAMASINA KADAR İZLENİYOR
Bakanlık avukatlarının duruşmaları takip ettiği, vakaları yargılama sürecinde değerlendirdiği ve mahkeme kararlarını incelediği belirtildi. Gerekli görülen durumlarda olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvurulduğu da kaydedildi.
Bakanlık, mağduriyetlerin önlenmesi ve hakların korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
ŞİDDET MAĞDURLARI NERELERE BAŞVURABİLİR?
Açıklamada, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin Bakanlıktan destek alabileceği başvuru kanalları da hatırlatıldı.
Destek almak isteyenler şu birimlere başvurabiliyor:
- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
- Sosyal Hizmet Merkezleri
- ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı