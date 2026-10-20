Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlüğün, hukuki süreçleri merkez ve 81 ilde koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, şiddet vakalarının yalnızca kamuoyuna yansıyan olaylarla sınırlı kalmadan farklı kaynaklardan da takip edildiği bildirildi.

Bakanlık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunmasına yönelik hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

GEREKLİ HALLERDE DAVALARA MÜDAHİL OLUNUYOR

Bakanlığın açıklamasında, mağdur haklarının korunması için gerekli görülen durumlarda davalara müdahil olunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet veya şiddet riski içeren vakaları 7/24 esasına dayalı olarak takip ediyoruz. Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz."

Açıklamada, şiddet veya şiddet tehlikesi içeren vakalarda ilgili hizmet birimleriyle mesleki çalışmalar yürütüldüğü, soruşturma süreçlerinin takip edildiği ve iddianamenin hazırlanıp tebliğ edilmesinin ardından davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarıldı.