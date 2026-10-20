Yargıtay'dan yurt dışında boşananları ilgilendiren karar! Karekodlu belgeler yeterli sayılmadı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da boşanan bir çiftin boşanma kararının Türkiye'de tanınması için Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, karekodlu belgelerin yeterli bulunmaması nedeniyle verilen ret kararını onadı. Yabancı mahkeme kararının ve kesinleşme şerhinin kanunda belirtilen usule uygun onaylı belgelerle sunulmadığı gerekçesiyle alınan kararın, yurt dışında boşanan Türk vatandaşları açısından önem taşıdığı belirtildi. Davalı tarafın avukatı Aslıcan Özgür İleli, kararın emsal niteliği taşıdığını düşündüklerini ifade ederek vatandaşları belgelerini yasal şartlara uygun hazırlamaları konusunda uyardı.