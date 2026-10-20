Bahçelievler'de iş yerindeki 2 cep telefonunu çaldı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bahçelievler'de bir iş yerinin önünden geçen şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark edince geri dönerek tezgahtaki 2 cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.
19 Ekim 2026 günü saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, telefon tamiri yapılan iş yerinin önünden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti.
Bir süre sonra geri dönen şüpheli, çevresini kontrol ederek dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından iş yerinden uzaklaştı.
İŞ YERİ SAHİBİ HIRSIZLIĞI SONRADAN FARK ETTİ
İş yeri sahibi, olay sırasında dükkanın arka bölümünde telefon tamiri yapıyordu. Güvenlik kameralarını içerideki ekrandan kontrol etmesine rağmen hırsızlığı o sırada fark edemedi.
Bir süre sonra telefonların yerinde olmadığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık nedeniyle iş yeri sahibinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin önce dükkanın önünden geçtiği, ardından geri dönerek içeri girdiği görülüyor. Görüntülerde şüphelinin tezgahtaki 2 cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.