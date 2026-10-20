19 Ekim 2026 günü saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, telefon tamiri yapılan iş yerinin önünden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti.

Bir süre sonra geri dönen şüpheli, çevresini kontrol ederek dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından iş yerinden uzaklaştı.

İŞ YERİ SAHİBİ HIRSIZLIĞI SONRADAN FARK ETTİ

İş yeri sahibi, olay sırasında dükkanın arka bölümünde telefon tamiri yapıyordu. Güvenlik kameralarını içerideki ekrandan kontrol etmesine rağmen hırsızlığı o sırada fark edemedi.