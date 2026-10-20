Turkuvaz Medya’da Marka Şehirler Zirvesi!
Turkuvaz Medya Grubu, “Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi”nde Türkiye’nin farklı bölgelerinden yerel yönetim temsilcilerini ağırlayacak. 21 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak zirvede afetlere hazırlıktan kentsel dönüşüme, ulaşım yatırımlarından turizm ve gastronomiye kadar şehirlerin geleceğini şekillendiren başlıklar değerlendirilecek.
Turkuvaz Medya Grubu, şehirlerin markalaşma deneyimlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerinin paylaşılacağı "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak. A Haber tarafından düzenlenen zirve, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını bir araya getirecek program, beş panel ve bir özel oturumdan oluşacak. Zirvede başarılı uygulamalar gündeme taşınırken kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım, akıllı şehirler, turizm, gençlik ve spor alanındaki projeler ele alınacak.
AÇILIŞIN ARDINDAN DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN İNŞASI KONUŞULACAK
Zirvenin açılış konuşmalarını Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir yapacak.
A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" paneline Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katılacak. İki belediye başkanı, dirençli şehirlerin inşasına yönelik çalışmaları değerlendirecek.
ALTYAPI VE ULAŞIMDAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINA
Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki "Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" panelinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yer alacak.
Öğleden sonraki bölümde Haktan Uysal'ın yöneteceği özel oturumun konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş olacak.
Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde düzenlenecek "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar" başlıklı panelde ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, şehirlerin dijital dönüşümünü ve yenilikçi belediyecilik uygulamalarını ele alacak.
GENÇLİK, SPOR VE YEREL DEĞERLERİN MARKALAŞMAYA KATKISI
Programın son bölümünde Merve Türkay'ın moderatörlüğünde iki panel gerçekleştirilecek.
"Şehirlerde Gençlik ve Spor" panelinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlere yönelik projelerini ve spor yatırımlarını paylaşacak.
"Şehirlerde Turizm ve Gastronomi" panelinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin konuşacak. Panelde şehirlerin turizm potansiyeli ve yerel değerlerin markalaşmaya katkısı değerlendirilecek.
Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki zirve, yerel yönetimlerin deneyimlerini paylaşmasına ve şehirlerin geleceğine ilişkin farklı yaklaşımların değerlendirilmesine imkân sağlayacak.
TÜRKİYE YÜZYILINDA MARKA ŞEHİRLER ZİRVESİ
Tarih: 21 Ekim 2026 | Saat: 10.00 | Yer: Turkuvaz Medya Merkezi
|Saat
|Oturum
|Sunucu / Moderatör
|Konuşmacılar
|10.00–10.20
|Açılış konuşmaları
|Merve Tepe — A Haber Spikeri
|Abdulhalik Çimen — Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü
Abdullah Özdemir — AK Parti İstanbul İl Başkanı
Mustafa Demir — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili
|10.40–11.20
|Panel I: Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
|Merve Tepe
|Mehmet Sekmen — Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
İsmet Yıldırım — Ümraniye Belediye Başkanı
|11.25–12.00
|Panel II: Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri
|Haktan Uysal
|Şahin Biba — Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Faruk Özlü — Düzce Belediye Başkanı
|12.00–12.30
|Panel III: Şehirlerde Turizm ve Gastronomi
|Haktan Uysal
|Muhammet Sunar — Palandöken Belediye Başkanı
Veysi Şahin — Midyat Belediye Başkanı
|13.00–14.00
|Öğle yemeği arası
|—
|—
|14.00–14.20
|Özel oturum
|Haktan Uysal
|Ahmet Büyükgümüş — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili
|14.20–15.00
|Panel IV: Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar
|Merve Türkay
|Mehmet Tevfik Göksu — Esenler Belediye Başkanı
Mustafa Candaroğlu — Arnavutköy Belediye Başkanı
|15.00–15.15
|Kahve arası
|—
|—
|15.15–16.00
|Panel V: Şehirlerde Gençlik ve Spor
|Merve Türkay
|Sami Er — Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Ercan — Sincan Belediye Başkanı
Mehmet Canpolat — Haliliye Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun — Sultangazi Belediye Başkanı