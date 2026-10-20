Turkuvaz Medya Grubu, şehirlerin markalaşma deneyimlerinin ve yerel yönetimlerin geleceğe yönelik hedeflerinin paylaşılacağı "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak. A Haber tarafından düzenlenen zirve, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediye başkanlarını bir araya getirecek program, beş panel ve bir özel oturumdan oluşacak. Zirvede başarılı uygulamalar gündeme taşınırken kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım, akıllı şehirler, turizm, gençlik ve spor alanındaki projeler ele alınacak.

AÇILIŞIN ARDINDAN DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN İNŞASI KONUŞULACAK

Zirvenin açılış konuşmalarını Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir yapacak.

A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler" paneline Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katılacak. İki belediye başkanı, dirençli şehirlerin inşasına yönelik çalışmaları değerlendirecek.