İstanbul 'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketine neden olmuştu. Taşan derelerden gelen sel suları cadde ve sokakları kaplamış, çok sayıda araç suya kapılarak sürüklenmişti.

Araçlar çekici yardımıyla alınarak sanayiye götürülmeye başlandı. (Fotoğraf: İHA)

SANAYİ SİTELERİNDE YOĞUNLUK

Selin ardından bölgede hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken otoparklara çekilen araçlar da sahipleri tarafından teslim alınmaya başlandı. Çekici yardımıyla otoparklardan çıkarılan araçlar, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla sanayi sitelerine götürülüyor. Sel sularına maruz kalan araçlarda meydana gelen hasar nedeniyle araç sahipleri, otomobillerini tamir ve bakım işlemlerinin yapılması için sanayiye götürürken bölgede selin geride bıraktığı hasarın izleri de silinmeye devam ediyor.

Hikmet Özdemir, aracının çamur içinde olduğunu ve servise götürdüğünü ifade ederek, "Ayazağa Mahallesi'nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz, bakalım ne olacak. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakaları söküp perte çıkartacağız. Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde." diye konuştu.