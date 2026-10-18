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Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar

Sarıyer’de selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in aracının akıntıda sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Araçta bir kişinin bulunduğunu fark edenlerin yardım dilekleri ve derenin taşması sırasında yaşadıkları panik kayıtlara yansırken Derin ile aynı selde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’nı arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının akıntıda sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, yükselen suyu izleyenlerin yaşadığı panik ve araçta bir kişinin bulunduğunu fark ettikleri sırada söyledikleri sözler duyuluyor.

SARIYER'DE SELDE KAYBOLAN AHMET DERİN'İN ARACININ SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Derin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar - 1

DERENİN TAŞTIĞINI GÖRÜNCE UZAKLAŞMAK İSTEDİLER

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izlediği sırada yaşadıkları panik konuşmalarına yansıdı. Kaydı yapanların, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" sözleri duyuluyor.

Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar - 2

Görüntülerin devamında ise "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" ifadeleri yer alıyor.

Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar - 3

SÜRÜKLENEN ARAÇTA BİR KİŞİ OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Araç sel sularında sürüklenirken çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" dediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar - 4

Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları'nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.

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