SÜRÜKLENEN ARAÇTA BİR KİŞİ OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Araç sel sularında sürüklenirken çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" dediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.