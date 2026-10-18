Dehşetin yeni görüntüleri kahretti: İşte sel sularına kapılan Ahmet Derin'in sürüklendiği o anlar
Sarıyer’de selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in aracının akıntıda sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Araçta bir kişinin bulunduğunu fark edenlerin yardım dilekleri ve derenin taşması sırasında yaşadıkları panik kayıtlara yansırken Derin ile aynı selde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’nı arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının akıntıda sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, yükselen suyu izleyenlerin yaşadığı panik ve araçta bir kişinin bulunduğunu fark ettikleri sırada söyledikleri sözler duyuluyor.
14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Derin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
DERENİN TAŞTIĞINI GÖRÜNCE UZAKLAŞMAK İSTEDİLER
Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izlediği sırada yaşadıkları panik konuşmalarına yansıdı. Kaydı yapanların, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan" sözleri duyuluyor.
Görüntülerin devamında ise "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" ifadeleri yer alıyor.