Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğe telgraf gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tüketici haklarının korunması, tüketim bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması bakımından büyük önem taşıyan bu anlamlı programın, vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesine, gençlerimizin sanata ve üretkenliğe teşvik edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: Fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz (Foto: İHA)

Tüketici haklarının korunması ve gelecek nesillerimize bilinçli tüketim anlayışının kazandırılması yönündeki çalışmaların, ülkenin güçlü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de önemli katkılar sunacağını belirten Erdoğan, ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

"YANILTICI TANITIMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK EN TEMEL VAZİFEMİZ"

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunmasının ahilik kültürünün yüzyıllar öncesinden inşa ettiği ahlaki bir zemine dayandığına işaret ederek, bu kültürde haksız kazanca, kalitesiz üretime ve vatandaşın aldatılmasına asla müsaade edilmediğini söyledi.

Anayasa'da tüketici haklarının korunmasının, devletin bir görevi olarak tanımlandığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu, biz yalnızca üretimin ve ticaretin değil, aynı zamanda bilinçli tüketimin ve tüketicinin de yüzyılı olarak görüyoruz. Temel hedefimiz, ticareti artırmaktır ancak ticaretin artması için yatırımın, sanayi ve tarımsal üretimin artması gerekir. İç ve dış ticaret dengelerini korurken, aynı zamanda son alıcı konumundaki tüketicinin kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürünlere erişmesini sağlamak, yanıltıcı tanıtımların önüne geçmek en temel vazifemizdir."

Bolat, yapay zekanın hızla yayıldığını, dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırırken, kötü niyetli kişilerin haksız, aldatıcı ve hileli uygulamaları için de zemin oluşturabildiğine dikkati çekerek, Bakanlığın en kritik görevlerinden birisinin de tüketiciyi bu mecrada korumak olduğunu anlattı.

Sosyal medya reklamlarından abonelik sözleşmelerine, e-ticaretten devre mülk ve paket turlara kadar her alanda denetimlerin aralıksız devam ettiğini aktaran Bolat, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın en önemli organlarından birisi, Reklam Kurulu'dur. Televizyon, radyo, yazılı basın, internet ve sosyal medya reklamları, titizlikle denetlenmektedir. Sadece bu yıl Kurul tarafından yaklaşık 33 bin dosya karara bağlanmış, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı 230 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmış ve erişim engeli kararları verilmiştir. Temel ilkemiz, güvenilir reklam, adil rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasadır."