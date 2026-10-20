Marmara Havzası'ndaki su kaynaklarının korunması, su yönetimi ve taşkın planlarının ele alındığı iki günlük Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı başladı. "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıda, Marmara Havzası Koordinatör Valisi İstanbul Valisi Davut Gül açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul'da yaşanan sel felaketine değinen Gül, Marmara'nın çeşitli şehirlerinde ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. İstanbul'da 500 yılda bir karşılaşılabilecek düzeyde yağış yaşandığını ifade eden Gül, felaket nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gül, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bir hemşehrimizin bile tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Dolayısıyla 7 kişinin her biri ile ilgili içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı. Yaşanan selin boyutuna dikkat çeken Gül, gerekli tedbirler alınmasaydı can kaybının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

"TEDBİRLERİ SADECE DERE ISLAHI OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"

Sel felaketinin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, sorunun yalnızca dere ıslahıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Dere yataklarına yapılan binalar, ruhsatsız ve depreme dayanıksız yapılar ile geçmişte alınmayan önlemlere dikkati çeken Gül, yaşananların uzun yıllara yayılan ihmallerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Gül, "Bu su da durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var" dedi.

Sorunun yalnızca son birkaç yılın meselesi olmadığını belirten Gül, 50 ila 100 yıllık süreçte oluşan yapılaşma sorunlarına işaret etti. Taşkın yaşanan bölgelerde su yataklarının daraltıldığının ve gerekli önlemlerin alınmadığının görüldüğünü kaydetti.