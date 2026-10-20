Vali Davut Gül'den Marmara için sel uyarısı: Geçen haftaki taşkınlar yeni bir dönemin başlangıcı olmalı
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Havzası Su Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşanan taşkınların yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiğini belirtti. Afet niteliğindeki yağışlarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, selin doğrudan ve dolaylı zararının yaklaşık 10 milyar liraya ulaştığını ifade eden Gül, dere yataklarındaki yapılaşma ve yetersiz tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Gül, “Nasıl 17 Ağustos 1999 depremi bir milat oldu, geçen hafta yaşadığımız taşkınlar da İstanbulumuz başta olmak üzere Marmara için bir milat olması lazım” dedi.
Marmara Havzası'ndaki su kaynaklarının korunması, su yönetimi ve taşkın planlarının ele alındığı iki günlük Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı başladı. "6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıda, Marmara Havzası Koordinatör Valisi İstanbul Valisi Davut Gül açılış konuşmasını yaptı.
İstanbul'da yaşanan sel felaketine değinen Gül, Marmara'nın çeşitli şehirlerinde ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. İstanbul'da 500 yılda bir karşılaşılabilecek düzeyde yağış yaşandığını ifade eden Gül, felaket nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Gül, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bir hemşehrimizin bile tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Dolayısıyla 7 kişinin her biri ile ilgili içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı. Yaşanan selin boyutuna dikkat çeken Gül, gerekli tedbirler alınmasaydı can kaybının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.
"TEDBİRLERİ SADECE DERE ISLAHI OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUZ"
Sel felaketinin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, sorunun yalnızca dere ıslahıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Dere yataklarına yapılan binalar, ruhsatsız ve depreme dayanıksız yapılar ile geçmişte alınmayan önlemlere dikkati çeken Gül, yaşananların uzun yıllara yayılan ihmallerle bağlantılı olduğunu ifade etti.
Gül, "Bu su da durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var" dedi.
Sorunun yalnızca son birkaç yılın meselesi olmadığını belirten Gül, 50 ila 100 yıllık süreçte oluşan yapılaşma sorunlarına işaret etti. Taşkın yaşanan bölgelerde su yataklarının daraltıldığının ve gerekli önlemlerin alınmadığının görüldüğünü kaydetti.
"KAYITSIZ BİR YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"
Bundan sonraki süreçte mevzuatta belirtilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, alınan kararların kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini söyledi.
Dere yatakları ve benzeri riskli alanlarda kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Gül, yağışların ne zaman ve hangi yoğunlukta gerçekleşeceğinin her zaman öngörülemeyeceğini ifade etti.
Gül, 300, 500 ya da 1000 yılda bir görülebilecek yağışların bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bunun ne zaman olacağı belli değil. Bizim için sadece istatistik olan mesele, birilerinin ocağını söndürüyor" ifadelerini kullandı.
SELİN ZARARI 10 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI
Taşkınların yol açtığı ekonomik kayıplara da değinen Gül, son sel felaketinin doğrudan ve dolaylı zararının yaklaşık 10 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin acısının maddi kayıplarla ölçülemeyeceğini vurgulayan Gül, suyun hem varlığının hem de yokluğunun doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Kuraklık dönemlerinde suyun eksikliğinin, yoğun yağışlarda ise suyun depolanması ve güvenli şekilde yönlendirilmesinin önem kazandığını ifade eden Gül, mühendislik çözümlerinin uygulanması ve kurumların görevlerini yerine getirmesiyle risklerin azaltılabileceğini söyledi.
Gül, "Suyu usulüne uygun depoladığımız, usulüne uygun kanalları ıslah edip usulüne uygun engel olmadığımız müddetçe hiçbir riski yok. Çok rahat yönetilebilir ve bundan istifade edilebilir" dedi.
MARMARA'NIN SU VE TAŞKIN YÖNETİMİ MASAYA YATIRILDI
İki gün sürecek toplantıda uzmanlar ve yetkililer, Marmara Havzası'ndaki su yönetimi, su kaynaklarının korunması için alınan önlemler ve taşkın yönetim planlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, "Marmara Havzasında Su Yönetimine Genel Bakış" başlıklı sunumunu yaptı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Özcan, su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirleri aktarırken, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Dal da Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı hakkında bilgi verdi.
Programda ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisi Mehmet Can Güçlü tarafından 2025 Yılı Marmara Havza Su Kurulu Kararları ile 2026 Yılı Marmara Havzası İl Su Kurulu Kararları değerlendirildi. Açılışta Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de konuşma yaparken, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.