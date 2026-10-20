YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde mal varlığına ilişkin iddiaları nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan manevi tazminat davasında mahkeme heyeti, Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Özel’in Gürlek’e açtığı 1 milyon 100 bin liralık karşı dava ise reddedildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Gürlek ise Özel'in 17 ve 24 Mart'ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Özel ise Gürlek'in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı. Davanın ikinci duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

ÖZEL'İN 750 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel'in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.