İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor
Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan dondurucu hava ve sağanak yağışın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, megakentte salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmediğini ancak cuma gününden itibaren Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin Marmara ve Ege'yi etkisi altına alacağını duyurarak batı illerinde sel ve su baskını riskine karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun bazı illeri ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması istenirken, hava sıcaklıklarının doğu bölgeler haricinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.
ÖNCE SICAKLIK ARTIŞI ARDINDAN SAĞANAK
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini A Haber'de açıkladı.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından geçici bir sakinlik dönemine girildiğini belirten Adil Tek, "O geçtiğimiz yağışların ardından İstanbul'da hava biraz daha sakinledi. Çok sıcaklıklar çok düşmüştü. Hafif hafif sıcaklık değerlerinde yükselmeleri görüyoruz ama salı, çarşamba, perşembe bu üç gün İstanbul'da yağış şu an için yok. Sıcaklıklar, gece sıcaklıkları yer yer 11 derecelere kadar iniyor. Gündüz sıcaklıkları 20, 21, 22 derecelere kadar çıkmaya başladı artık. O geçtiğimiz haftanın soğuk havası bir nebze de olsa rahatlamış oldu ama cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı.
Megakente yaklaşan sistemin detaylarını aktaran Adil Tek, "Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak" sözleriyle İstanbulluların hafta sonu için tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.