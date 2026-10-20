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İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan dondurucu hava ve sağanak yağışın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, megakentte salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmediğini ancak cuma gününden itibaren Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin Marmara ve Ege'yi etkisi altına alacağını duyurarak batı illerinde sel ve su baskını riskine karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun bazı illeri ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR MU? METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması istenirken, hava sıcaklıklarının doğu bölgeler haricinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Uzmanı Adil TekMeteoroloji Uzmanı Adil Tek

ÖNCE SICAKLIK ARTIŞI ARDINDAN SAĞANAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki son hava durumu tahminlerini A Haber'de açıkladı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından geçici bir sakinlik dönemine girildiğini belirten Adil Tek, "O geçtiğimiz yağışların ardından İstanbul'da hava biraz daha sakinledi. Çok sıcaklıklar çok düşmüştü. Hafif hafif sıcaklık değerlerinde yükselmeleri görüyoruz ama salı, çarşamba, perşembe bu üç gün İstanbul'da yağış şu an için yok. Sıcaklıklar, gece sıcaklıkları yer yer 11 derecelere kadar iniyor. Gündüz sıcaklıkları 20, 21, 22 derecelere kadar çıkmaya başladı artık. O geçtiğimiz haftanın soğuk havası bir nebze de olsa rahatlamış oldu ama cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 1

Megakente yaklaşan sistemin detaylarını aktaran Adil Tek, "Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak" sözleriyle İstanbulluların hafta sonu için tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 2

ÇANAKKALE, BALIKESİR VE EDİRNE İÇİN SEL RİSKİ

Hafta sonuna doğru batı kesimlerde yağışların şiddetini artıracağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Cuma gününden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek yeni yağışlı sistem Marmara ve Ege'de öncelikle yağışlar bırakırken, Ege'nin kuzeyinde ve Marmara'nın batısı yani Çanakkale, Balıkesir ve hatta Edirne hattında çok kuvvetli yağışlar var. Oralarda yine sel, su baskını riski var. O yağışlı sistem İstanbul'a gelecek ama İstanbul'a gelirken biraz daha sönümlenmiş olacak" uyarısında bulundu.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 3

Yurt genelindeki güncel tabloya da değinen Tek, "Bugün için şu saatler itibarıyla Sivas, Tokat, Ordu arasında çok hafif bir lokal yağış var. Öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de yine zayıf yağışları bugün için göreceğiz. Yarın ve perşembe günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış geçişleri sürecek, diğer yerlerde ise hava açık ve az bulutlu seyredecek" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 4

PASTIRMA YAZI VE KASIM AYI BEKLENTİSİ

Ekim ayının son günleri ve yaklaşan kasım ayı için uzun vadeli tahminleri değerlendiren Adil Tek, "Bu hafta aslında biraz daha mevsim normalleri altı değerlerde yurt genelindeki sıcaklıklar. Özellikle 26'sından sonraki haftada yurdun batısında sıcaklık değerleri artmaya başlıyor. Biraz o pastırma yazını hafif hissedeceğiz gibi gözüküyor. Ancak yağışlar yine tekrar yüzünü gösterecek ve özellikle de kasım ayı içerisinde yine bol bol yağışlı günleri göreceğiz. Sıcaklıklar biraz daha mevsim normalleri değerlerde kalacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 5

ZİRVELERDE KAR YAĞIŞI YENİDEN GÖRÜLECEK Mİ?

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının hafta sonuna doğru yeniden etkili olabileceğini dile getiren Tek, "Geçtiğimiz günlerde Uludağ'da, Kartepe'de, Kartalkaya gibi özellikle rakımın 2 bin metre üzerinde olduğu kayak merkezlerinde yağışlar kar şekline dönmüştü. Şu anda o batı bölgelerde yağış olmadığından cuma gününe kadar kar yağışı gözükmüyor. Ancak cuma gününden sonraki günlerde, özellikle cumartesi ve pazar sıcaklıklarda düşüşleri tekrar gördüğümüzde hafta sonuna doğru o yüksek bölgelerde kar yağışı görme olasılığı yeniden mevcut durumda" sözleriyle aktardı.

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C

Parçalı bulutlu

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AMASYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C

Parçalı bulutlu

VAN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'da yağış molası bitiyor! Uzman isim A Haber’de uyardı: Orta Akdeniz'den yeni sistem geliyor - 11

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Hava Durumu
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