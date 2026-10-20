Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının hafta sonuna doğru yeniden etkili olabileceğini dile getiren Tek, "Geçtiğimiz günlerde Uludağ'da, Kartepe'de, Kartalkaya gibi özellikle rakımın 2 bin metre üzerinde olduğu kayak merkezlerinde yağışlar kar şekline dönmüştü. Şu anda o batı bölgelerde yağış olmadığından cuma gününe kadar kar yağışı gözükmüyor. Ancak cuma gününden sonraki günlerde, özellikle cumartesi ve pazar sıcaklıklarda düşüşleri tekrar gördüğümüzde hafta sonuna doğru o yüksek bölgelerde kar yağışı görme olasılığı yeniden mevcut durumda" sözleriyle aktardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C

Parçalı bulutlu