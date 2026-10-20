Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ’ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye’deki kamplarda tutulan örgüt üyelerinin serbest bırakılması için yurt dışında toplanan bağışları Suriye’ye aktardıkları belirlenen 16 şüpheliden 14’ü Ankara merkezli operasyonda gözaltına alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığına, Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığıyla toplanan bu bağışların, "Almanya'da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye'ye aktarıldığı" bilgileri iletildi.

MASAK VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda, hakkında DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK ve HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen, 2'si Suriye, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 16 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi ve 6415 sayılı Kanun'un 4/2. maddesi ile ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlanmış ve 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.