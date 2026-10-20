İstanbul merkezli 8 ilde vize şirketlerine yönelik "bot" operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 60 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve vatandaşlardan haksız menfaat sağladığı belirlenen 60 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.



Öte yandan vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL olduğu belirlendi.

