Soruşturma kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi.

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Yapılan incelemelerde şüphelilerin Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Burdur ve Ordu'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.