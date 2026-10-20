FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına 3 ilde operasyon: 15 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
BANKA HAREKETLERİ VE ARDIŞIK ARAMALAR İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Burdur ve Ordu'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.