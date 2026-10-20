Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu yatırım fonlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun şekilde çalıştığını belirten Yılmaz, olağan tasfiyelerin hızla gerçekleştirildiğini, olağanüstü tasfiyeye yönelik kanuni düzenlemelerin ise TBMM’nin gündeminde olduğunu bildirdi. Yılmaz, “Hastalıklı yapıları tasfiye ederken bünyeye zarar vermeyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunlara ve sorunlu yatırım fonlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sermaye piyasalarının Türkiye'nin kalkınma sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, belirli fonlarda ortaya çıkan sorunların aşılmasıyla piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

FONLARDA TASFİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulunun yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili idari ve adli tedbirlerin eş güdüm içerisinde uygulandığını kaydetti.

Olağan tasfiyelerin hızla gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, olağanüstü tasfiye için gerekli kanuni düzenlemelerin Meclis gündeminde olduğunu bildirdi. Yılmaz, haksız ve fahiş kazançların sisteme geri kazandırılması ve yatırımcılara ödenmesi için yoğun çaba gösterildiğini vurguladı.

"TÜM SERMAYE PİYASALARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK YANLIŞ"

Sorunlu fonlara yönelik tedbirlerin tüm sermaye piyasalarını kapsıyormuş gibi sunulmasına tepki gösteren Yılmaz, kurallara uygun çalışan fonların da bu algıdan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

Yılmaz, "Bugün de aynı anlayışla, sorunlu fonlara ilişkin alınan tedbirlerin, kurallara uygun çalışan ve piyasanın yüzde doksanından fazlasını teşkil eden fonlara yönelikmiş gibi oluşturulan algıların sisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini ifade ediyorum" dedi.

Sorunların yalnızca ilgili fonlar ve somut ihlaller çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, yetkili otoritelerin sorunlu yapılar üzerine gitmesinin esas olduğunu kaydetti.

"FONLARA YATIRIM YAPMAK SUÇ DEĞİL"

Sermaye piyasalarına yatırım yapmanın suç olmadığını vurgulayan Yılmaz, hukuka aykırı işlemler, dolandırıcılık ve manipülasyonun ise suç teşkil ettiğini belirtti.

Yılmaz, "Fonlara, hisse senetlerine veya farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir, aksine tüm plan ve programlarımızda desteklenen bir politikadır. Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur" ifadelerini kullandı.

Bu ayrımın doğru yapılmamasının hem yatırımcılara hem de ekonomiye zarar vereceğini belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlem yapanların sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

"YATIRIMCILARIN HAKLARINA SAHİP ÇIKMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Kurallara uygun çalışanların, sermaye piyasalarının genelinin ve yatırımcı haklarının korunmasının önemine işaret eden Yılmaz, bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler başta olmak üzere herkesin bu konuda sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, sorunlu fonlara yönelik tedbirler uygulanırken sağlıklı işleyen piyasa yapısının korunması gerektiğini vurguladı.