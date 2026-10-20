Tasfiye işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Teklifte, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar ödeme yapılması öngörülüyor. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcılar ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme alabilecek.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı eylemlere ilişkin soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda mal varlığı değerlerine el konulması da mümkün olabilecek.

SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar üzerinden söz konusu fiillerin işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle bu eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde, sorumluluğu Kurul tarafından tespit edilen kişilere tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Teklifte, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Kurul, her bir fonda oluşan zarar veya kaybın tutarını, sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve bu kişilerin sorumluluk kapsamındaki tutarlarını belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Zarar ve kayıplardan öncelikli olarak fonun kurucusu ve/veya yöneticisi konumundaki portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

Kanunda belirtilen el koyma, müsadere ve geri kazanım hesabı hükümlerinin dışında kalan durumlarda SPK, tasfiye işlemleriyle denetim ve inceleme sonuçlarını değerlendirecek.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olması halinde ise tutar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) gönderilecek. YTM, ödemeleri yatırımcıların fon katılma payı sahipliği oranına göre gerçekleştirecek.

FON TASFİYESİNDE SON DURUM

Sorunlu fonların tasfiye sürecine ilişkin daha önce açıklanan verilere göre, A1 Portföy Yönetim A.Ş., Bulls Portföy Yönetim A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim A.Ş. yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik işlemler tamamlandı. Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin toplam tutarı yaklaşık 40,8 milyar TL oldu.

Süreçte tasfiyeye konu fonların sayısı 131'den 65'e geriledi. Açıklanan verilere göre fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu, bunların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunduğu belirtiliyor.