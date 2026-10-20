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Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifin yasalaşmasıyla, belirlenen şartları taşıyan yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek. Ödemelerin yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından en kısa sürede başlatılması hedefleniyor.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 1

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifiyle, kapsam dahilindeki fonların yatırımcılarına ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Ödemeler, fonların tasfiye mal varlığından karşılanacak.

Teklifte, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar ödeme yapılması öngörülüyor. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcılar ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme alabilecek.

Tasfiye işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 2

USULSÜZLÜĞÜ TESPİT EDİLENLERE ÖDEME YOK

Teklifte, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlar üzerinden söz konusu fiillerin işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle bu eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde, sorumluluğu Kurul tarafından tespit edilen kişilere tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı eylemlere ilişkin soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda mal varlığı değerlerine el konulması da mümkün olabilecek.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 3

ZARAR VE SORUMLULARI SPK BELİRLEYECEK

Kanunda belirtilen el koyma, müsadere ve geri kazanım hesabı hükümlerinin dışında kalan durumlarda SPK, tasfiye işlemleriyle denetim ve inceleme sonuçlarını değerlendirecek.

Kurul, her bir fonda oluşan zarar veya kaybın tutarını, sorumlu gerçek ve tüzel kişileri ve bu kişilerin sorumluluk kapsamındaki tutarlarını belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Zarar ve kayıplardan öncelikli olarak fonun kurucusu ve/veya yöneticisi konumundaki portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 4

GERİ KAZANIM HESABINDAKİ TUTAR YATIRIMCILARA AKTARILACAK

Geri kazanım hesabında biriken tutarlardan zorunlu masraflar düşüldükten sonra kalan miktar, TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olması halinde ise tutar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) gönderilecek. YTM, ödemeleri yatırımcıların fon katılma payı sahipliği oranına göre gerçekleştirecek.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 5

FON TASFİYESİNDE SON DURUM

Sorunlu fonların tasfiye sürecine ilişkin daha önce açıklanan verilere göre, A1 Portföy Yönetim A.Ş., Bulls Portföy Yönetim A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim A.Ş. yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik işlemler tamamlandı. Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin toplam tutarı yaklaşık 40,8 milyar TL oldu.

Süreçte tasfiyeye konu fonların sayısı 131'den 65'e geriledi. Açıklanan verilere göre fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu, bunların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunduğu belirtiliyor.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 6

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULUNDAN FON TASFİYESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde atıldığı belirtilmişti. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılacağı ifade edilmişti.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 7

FON SORUŞTURMASINDA 85 KİŞİ TUTUKLU

7 Ekim 2026 itibarıyla sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 85 kişinin tutuklandığı, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı açıklanmıştı.

Suç gelirlerinin kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmaz mallar hakkında 21 el koyma kararı verildiği, ayrıca 67 kişi ve şirkete ait banka hesapları, kripto varlıklar ve kiralık kasa varlıklarına el konulduğu bildirilmişti.

Fon tasfiyesi teklifi Genel Kurul’da: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme 8

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Fon Koordinasyon Kurulu gündeminde, mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme taslağının da bulunduğu açıklanmıştı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı ve kalıcı değişiklikler yapılması değerlendirilirken düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırımların ve cezaların caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor.

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