Siyasi hayatına 2016 yılında AK Parti Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Sarıoğlu, 2018-2021 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Aynı yıllarda Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almıştır. 2021-2023 döneminde AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2023 genel seçimlerinde ise Üsküdar İlçe SKM Başkanı olarak görev almıştır.

TÜZÜN'DEN CHP'YE: "9 OY ALSINLAR GÖRELİM"

Meclisteki üye sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tüzün, "Butlan sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı. Üsküdar'da CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9 meclis üyesi var, ayrı ayrı seçimlere katılacağız diye açıklama yaptı. Buradaki meclis üyelerinin haberi olmadan böyle bir açıklama yapmıştır. Kağıt üzerinde 9-9 gözükse de burada Yeni Parti'nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Butlan yöneticisi burada 9 meclis üyemiz var diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim." ifadelerini kullandı.