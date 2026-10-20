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Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar Belediye Meclisinde yapılan seçimde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, üçüncü turda aldığı 24 oyla belediye başkan vekili seçildi. Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen oylamaya CHP ve Yeni Parti grupları katılmadı.

Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olarak seçime giren Sarıoğlu, üçüncü tur oylamada aldığı 24 oyla göreve seçildi.

ÜSKÜDAR'DA BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Üsküdar Belediye Meclisi, daha önce mahkeme kararıyla yenilenen seçimde göreve gelen Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - 1

ÜÇ TURDA DA 24 OY ALDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim öncesinde AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu açıkladı.

Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - 2

Yeter sayının sağlanmasının ardından başlayan seçimde tek aday olarak yarışan Sarıoğlu, ilk turda 24 oy aldı. İkinci turda da 24 oy alan Sarıoğlu, üçüncü turda aynı oy sayısına ulaşarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - 3

MUHAMMED EMİN SARIOĞLU ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KİMDİR?

Muhammed Emin Sarıoğlu, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Sarıoğlu aslen Rize'lidir.

Haliç Üniversitesi'nde İngilizce Spor Yönetimi alanında lisans eğitimini tamamlamış (2008-2013) ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Spor Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini (2021-2023) bitirmiştir.

İş hayatına, eski eser ve restorasyon alanında faaliyet gösteren aile şirketinde başlamış; hâlen aynı şirkette işveren sıfatıyla yöneticilik yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2016 yılında AK Parti Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Sarıoğlu, 2018-2021 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Aynı yıllarda Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almıştır. 2021-2023 döneminde AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2023 genel seçimlerinde ise Üsküdar İlçe SKM Başkanı olarak görev almıştır.

2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu, Meclis üyeliği süresince İmar Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görev almıştır.

Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - 4

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİME KATILMADI

CHP ve Yeni Parti grupları, başkan vekilliği seçiminde aday çıkarmadı ve oylamaya katılmadı.

Seçim öncesinde Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın iki partinin ayrı adaylarla yarışacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Tüzün, açıklamanın meclis üyelerinin görüşü alınmadan yapıldığını savundu.

Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu - 5

TÜZÜN'DEN CHP'YE: "9 OY ALSINLAR GÖRELİM"

Meclisteki üye sayılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tüzün, "Butlan sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı. Üsküdar'da CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9 meclis üyesi var, ayrı ayrı seçimlere katılacağız diye açıklama yaptı. Buradaki meclis üyelerinin haberi olmadan böyle bir açıklama yapmıştır. Kağıt üzerinde 9-9 gözükse de burada Yeni Parti'nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Butlan yöneticisi burada 9 meclis üyemiz var diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim." ifadelerini kullandı.

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