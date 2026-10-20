Üsküdar’da yeni başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar Belediye Meclisinde yapılan seçimde AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, üçüncü turda aldığı 24 oyla belediye başkan vekili seçildi. Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen oylamaya CHP ve Yeni Parti grupları katılmadı.
Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olarak seçime giren Sarıoğlu, üçüncü tur oylamada aldığı 24 oyla göreve seçildi.
Üsküdar Belediye Meclisi, daha önce mahkeme kararıyla yenilenen seçimde göreve gelen Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.
ÜÇ TURDA DA 24 OY ALDI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim öncesinde AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu açıkladı.
Yeter sayının sağlanmasının ardından başlayan seçimde tek aday olarak yarışan Sarıoğlu, ilk turda 24 oy aldı. İkinci turda da 24 oy alan Sarıoğlu, üçüncü turda aynı oy sayısına ulaşarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.