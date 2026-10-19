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Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu!

Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün süren 20 saatlik savunması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İtirafçı beyanları ve somut deliller karşısında köşeye sıkışan İmamoğlu, mahkeme salonunda alaycı cevaplarla usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştı.

İBB'ye ilişkin yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun dört güne yayılan savunması tamamlandı. Savunmanın ardından mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, şirket ve villa devirleri, hakediş ödemeleri, nakit para hareketleri ve HTS kayıtları üzerinden suçlamalar yöneltildi.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 1

Hakkında 143 ayrı eylem kapsamında 161 milyar liralık kamu zararına neden olduğu ve çıkar amaçlı suç örgütünü yönettiği iddialarıyla 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu savundu.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 2

Dört bin sayfalık iddianameyi "iftiraname" olarak nitelendiren İmamoğlu, savunmasında İBB'nin çalışmalarına ilişkin slaytlar sundu ve siyasi değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Marşı'na atıfta bulunarak "Bu mısra benim için yazılmış" ifadesini kullandı.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 3

VİLLA DEVRİ VE HAKEDİŞ SORULARI: SOYTEKİN İLE YÜZLEŞTİ

Çapraz sorguda, parti binasının satın alınması sırasında elden taşındığı öne sürülen paralar ve para sayma görüntüleri gündeme geldi. Tuncay Yılmaz ile Fatih Keleş'in yer aldığı görüntülerin sorulması üzerine İmamoğlu, "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok, sonradan öğrendim" yanıtını verdi.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 4

Müteahhit Ali Nuhoğlu'nun, İSKİ hakedişlerini alabilmek için Emirgan'daki villaları İmamoğlu İnşaat'a devretmek zorunda kaldığı yönündeki beyanları da soruldu. Nuhoğlu'nun "Kar etmedim, hak edişler için verdim" sözlerinin hatırlatıldığı sorguda İmamoğlu, "Ben namusumla ticaret yaptım" dedi.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 5

Duruşmada etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan Adem Soytekin ile İmamoğlu da yüzleşti. Soytekin, "Bağış denilen her şey rüşvet çıktı. KİPTAŞ hak edişlerinde para sizin adınıza istendi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise Soytekin'e "Adem bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim, sana teessüf bile etmiyorum" yanıtını verdi.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 6

BİR MİLYON EURO VE HASTANE SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

Bodrum Ortakent'teki villaların devri ile elden sayılan 1 milyon euroya ilişkin soruya İmamoğlu, "Babamın parasıdır" karşılığını verdi. Aktarılan duruşma bilgilerine göre, bu paranın kaynağına ilişkin resmî belge sunmadı.

Şişli'deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde istendiği öne sürülen 8 milyon dolar da sorguda gündeme geldi. İmamoğlu, "Rızalık alındı, herkes memnun" dedi. Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt'un ise söz konusu para talebini "haraç" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Mahkeme başkanı, Soytekin'e cezaevindeyken iletildiği ve İmamoğlu'nun el yazısına benzetildiği öne sürülen "Adem dik dur, bizi satma" notunu da sordu. İmamoğlu bu soruya "Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır" yanıtını verdi.

Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu! - 7

HTS KAYITLARINA YANIT: "ONU TELEKOMA SORUN"

İBB'deki görev dağılımı ve kayıt dışı para trafiği iddiaları kapsamında Fatih Keleş ile Ertan Yıldız'ın rolleri de İmamoğlu'na soruldu. Keleş için "Görev tanımında böyle bir şey yok" diyen İmamoğlu, "Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir" ifadesini kullandı.

Cebeci'deki kaçak hafriyat ve rant iddialarına ilişkin soruya ise "Siz de ben de uzmanı değiliz" yanıtını verdi.

Duruşma savcısı, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez aynı baz konumunda bulunduğuna ilişkin kayıtları sordu. İmamoğlu, "Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam" dedi.

Savunmasında Cumhurbaşkanlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İmamoğlu, yargıya yönelik sözlerinde "Hesaplaşacağız" ifadesini kullandı. Davanın üçüncü celsesinin 2 Kasım'da başlaması planlanıyor.

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