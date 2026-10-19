Çapraz sorguda sıkışan İmamoğlu'ndan "horonlu" savunma fiyaskosu!
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün süren 20 saatlik savunması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İtirafçı beyanları ve somut deliller karşısında köşeye sıkışan İmamoğlu, mahkeme salonunda alaycı cevaplarla usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştı.
İBB'ye ilişkin yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun dört güne yayılan savunması tamamlandı. Savunmanın ardından mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, şirket ve villa devirleri, hakediş ödemeleri, nakit para hareketleri ve HTS kayıtları üzerinden suçlamalar yöneltildi.
Hakkında 143 ayrı eylem kapsamında 161 milyar liralık kamu zararına neden olduğu ve çıkar amaçlı suç örgütünü yönettiği iddialarıyla 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu savundu.
Dört bin sayfalık iddianameyi "iftiraname" olarak nitelendiren İmamoğlu, savunmasında İBB'nin çalışmalarına ilişkin slaytlar sundu ve siyasi değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Marşı'na atıfta bulunarak "Bu mısra benim için yazılmış" ifadesini kullandı.