BİR MİLYON EURO VE HASTANE SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

Bodrum Ortakent'teki villaların devri ile elden sayılan 1 milyon euroya ilişkin soruya İmamoğlu, "Babamın parasıdır" karşılığını verdi. Aktarılan duruşma bilgilerine göre, bu paranın kaynağına ilişkin resmî belge sunmadı.

Şişli'deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde istendiği öne sürülen 8 milyon dolar da sorguda gündeme geldi. İmamoğlu, "Rızalık alındı, herkes memnun" dedi. Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt'un ise söz konusu para talebini "haraç" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Mahkeme başkanı, Soytekin'e cezaevindeyken iletildiği ve İmamoğlu'nun el yazısına benzetildiği öne sürülen "Adem dik dur, bizi satma" notunu da sordu. İmamoğlu bu soruya "Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır" yanıtını verdi.