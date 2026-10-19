"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin'imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum. Yol gayet güzel yapılmış. Asfalt falan kalitesi güzel. Ben de ilk geçenlerden biriyim"