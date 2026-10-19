Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi!
Mersin’de özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde yoğunlaşan trafiği rahatlatması beklenen Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu gece hizmete girdi. Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşımı 18 dakikaya indirmesi hedeflenen proje, 41 kilometrelik ana güzergâh ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor.
Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi gece ulaşıma açıldı. Toplam 52 kilometre uzunluğundaki otoyolla, yaz aylarında saatler sürebilen Mersin merkez-Kızkalesi yolculuğunun 18 dakikaya kadar düşürülmesi hedefleniyor.
Türkiye'nin üretim ve turizm merkezleri arasında yer alan kentte, özellikle yaz ayları ile bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yoğunlaşan trafiğe kalıcı çözüm sunması amaçlanan güzergâhta araç geçişleri başladı. Projenin açılmasıyla zaman ve akaryakıt tasarrufu da sağlanmaya başlandı.
52 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA 7 TÜNEL, 5 VİYADÜK
Otoyol, 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi ve 6 ücret toplama alanı yapıldı. Güzergâha bir bakım merkezi ile bir tünel işletme merkezi de kazandırıldı.