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Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi!

Mersin’de özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde yoğunlaşan trafiği rahatlatması beklenen Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu gece hizmete girdi. Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşımı 18 dakikaya indirmesi hedeflenen proje, 41 kilometrelik ana güzergâh ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor.

Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi gece ulaşıma açıldı. Toplam 52 kilometre uzunluğundaki otoyolla, yaz aylarında saatler sürebilen Mersin merkez-Kızkalesi yolculuğunun 18 dakikaya kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 1

Türkiye'nin üretim ve turizm merkezleri arasında yer alan kentte, özellikle yaz ayları ile bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yoğunlaşan trafiğe kalıcı çözüm sunması amaçlanan güzergâhta araç geçişleri başladı. Projenin açılmasıyla zaman ve akaryakıt tasarrufu da sağlanmaya başlandı.

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 2

52 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA 7 TÜNEL, 5 VİYADÜK

Otoyol, 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Proje kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi ve 6 ücret toplama alanı yapıldı. Güzergâha bir bakım merkezi ile bir tünel işletme merkezi de kazandırıldı.

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 3

Yeni yol, D-400 Antalya-Mersin ve D-715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkân tanıyor. Projenin Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmesi bekleniyor.

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 4

YILLIK TASARRUF HEDEFİ 3 MİLYAR 20 MİLYON LİRA

Otoyolla zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Karbon emisyonunun da yıllık 17 bin ton azalması hedefleniyor.

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 5

İLK SÜRÜCÜLER YOLU ANLATTI

Otoyolu ilk kullanan sürücülerden Furkan Evcimen, güzergâhın özellikle yaz aylarındaki yoğunluğu hafifleteceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 6

"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin'imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum. Yol gayet güzel yapılmış. Asfalt falan kalitesi güzel. Ben de ilk geçenlerden biriyim"

Mersin'de ulaşım hamlesi: Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi! - 7

Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise yolculuk süresindeki değişime ilişkin, "Mersin'de 4 yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika" dedi. Kichkidov, yolu beğendiğini de dile getirdi.

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