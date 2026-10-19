Amasya’da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı

Amasya'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 9 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.