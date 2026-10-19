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Amasya’da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Amasya’da kontrolden çıkan minibüs dere yatağına devrildi: 9 yaralı

Amasya'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada 9 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da seyir halindeki minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.

MİNİBÜS DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Çağlayan Caddesi'nde seyir halinde olan F.A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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