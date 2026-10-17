Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, "Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik." açıklamasında bulundu.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, "Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.