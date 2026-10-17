Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açılıyor: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece saat 00.01’de trafiğe açılacak otoyol sayesinde, özellikle yaz aylarında 2,5 saate kadar çıkan seyahat süresi 18 dakikaya inecek. Projeyle yıllık 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek projede yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Otoyolumuzu 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız." ifadelerini kullandı.
RESMİ AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun trafiğe açılmasının ardından resmi açılış töreninin de düzenleneceğini belirterek, "Projemizin resmi açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz." dedi.