Soytekin, KİPTAŞ hakedişleriyle ilgili iddiasını "Ali Kurt'un KİPTAŞ konusunda özellikle bizden hakediş ödemelerinde para istenildiğinde sizin adınıza isterdi, bu konuda bilginiz var mıdır?" sorusuyla dile getirdi. İmamoğlu, "Ne Ali Kurt ne de başkası benim hakkımda böyle bir yetkiyi kullandırtmayı aklından dahi geçiremez. Neden böyle bir şeyi burada sorma gereği duydun anlamadım" ifadelerini kullandı.

Soytekin'in "Ben işimi evet hızlı yaparım ama etkin pişmanlık verdikten sonra tam tersi ilan edildim. Bunu nasıl açıklarsınız?" sorusuna İmamoğlu, "Adem sen mi konuşuyorsun, yoksa...? Bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf edeceğim ama ona bile gerek duymuyorum" karşılığını verdi.