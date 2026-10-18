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Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ bünyesindeki milyarlık rüşvet, yolsuzluk ve kayıt dışı para trafiği iddialarına ilişkin yürütülen "asrın yolsuzluk davasında" adli süreç çapraz sorgu aşamasıyla devam etti. Duruşma salonunda sanıklar ve itirafçılarla karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu, milyarlık Boğaz manzaralı villaların devri ve şüpheli HTS kayıtlarına yönelik sorulara alaycı kelime oyunlarıyla yanıt vermeyi tercih etti.

İBB'ye ilişkin yolsuzluk davasında dört gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorularını yanıtladı. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre duruşmada, Sarıyer Emirgan'daki villaların İmamoğlu İnşaat'a devri, HTS kayıtları ve cezaevindeki Adem Soytekin'e gönderildiği öne sürülen not gündeme geldi. Soytekin de İmamoğlu'na bağış ve hakediş ödemeleriyle ilgili sorular yöneltti.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 1

SOYTEKİN'DEN HAKEDİŞ İDDİASI, İMAMOĞLU'NDAN RET

Haberde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat'ı kurduğu belirtilen Soytekin'in, İBB ve KİPTAŞ'tan 15 kreş ile 1.500 konut projesi dahil milyarlarca liralık işleri ihalesiz ve ayrıcalıklı olarak aldığı iddiasına yer verildi.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 2

Duruşmada İmamoğlu ile yüzleşen Soytekin, "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor" dedi.

İmamoğlu ise "Bizim kapıdan içeri rüşvet girmeyeceğini anlattım" yanıtını verdi.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 3

Soytekin, KİPTAŞ hakedişleriyle ilgili iddiasını "Ali Kurt'un KİPTAŞ konusunda özellikle bizden hakediş ödemelerinde para istenildiğinde sizin adınıza isterdi, bu konuda bilginiz var mıdır?" sorusuyla dile getirdi.

İmamoğlu, "Ne Ali Kurt ne de başkası benim hakkımda böyle bir yetkiyi kullandırtmayı aklından dahi geçiremez. Neden böyle bir şeyi burada sorma gereği duydun anlamadım" ifadelerini kullandı.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 4

Soytekin'in "Ben işimi evet hızlı yaparım ama etkin pişmanlık verdikten sonra tam tersi ilan edildim. Bunu nasıl açıklarsınız?" sorusuna İmamoğlu, "Adem sen mi konuşuyorsun, yoksa...? Bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf edeceğim ama ona bile gerek duymuyorum" karşılığını verdi.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 5

HTS KAYITLARI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN NOT SORULDU

Duruşma savcısı, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz birliği verdiği yönündeki dosya bilgisini sordu.

İmamoğlu, bu soruya "Onu telekoma sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam" yanıtını verdi.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 6

Mahkeme başkanı, belediye içindeki kayıt dışı para trafiği ve görev dağılımına ilişkin "sistem" ve yapılanma iddialarını da gündeme getirdi. İmamoğlu, söz konusu yapılanmayı "Ekrem İmamoğlu'nun liderlik anlayışı" olarak tanımladı.

Aleyhindeki sanık ve etkin pişmanlık beyanlarına karşı çıkan İmamoğlu, "İmamoğlu'na çakmak serbest kalmak oluyor, altını üstünü cilalamak özgürleşmek oluyor" dedi.

Mahkeme başkanı ayrıca Soytekin'in, cezaevindeyken kendisine avukatlar aracılığıyla "Adem dik dur bizi satma" yazılı bir el notu iletildiği yönündeki ifadesini hatırlattı.

İmamoğlu, notu yazmadığını belirterek "Öyle bir not yazmadım ama 'dik dur' güzel laftır... Horan dik oynanır bizim orada da Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 7

VİLLA DEVRİNDE HAKEDİŞ VE TİCARET TARTIŞMASI

Habere göre müteahhit Ali Nuhoğlu, önceki duruşmalarda Sarıyer Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaların alımında kullanılan paranın İSKİ hakedişlerinden karşılandığını anlattı. Nuhoğlu, İSKİ'deki alacaklarını zamanında tahsil edebilmek ve idareyle ilişkilerini sorunsuz sürdürebilmek amacıyla bu sürece dahil olduğunu savundu.

Dosyaya girdiği belirtilen MASAK raporları ve sanık beyanlarına ilişkin haberde, sürecin 2020'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmesiyle başladığı ileri sürüldü.

Yılmaz'ın Nuhoğlu'na "Biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz ancak şu anda nakit durumumuz uygun değil" dediği, ardından Nuhoğlu'nun iki Boğaz manzaralı konutu bünyesinde bulunduran Güllüce Tarım A.Ş. adlı şirketi kurduğu iddia edildi.

Şirketin kâğıt üzerinde Nuhoğlu'na ait görünmesine rağmen mali, muhasebe ve vergi işlemlerinin devir gününe kadar İmamoğlu İnşaat yetkililerince yürütüldüğü öne sürüldü. Şirketin ve mülklerin alımında kullanılan kaynağın İSKİ'den aktarılan hakediş ödemeleri olduğu iddiasına da yer verildi.

Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı - 8

Nuhoğlu'nun, hakedişlerinin aksamaması için İmamoğlu adına para trafiğini yürüttüğünü ileri sürdüğü ekibe, villaların yanı sıra 4,8 milyon dolar ek ödeme yaptığını mahkemede anlattığı aktarıldı.

Haberdeki devir bilgilerine göre 2020'de 31 milyon liraya alınan mülkler, 2024 yerel seçimlerinden önce 15 milyon lira nakit ve Beylikdüzü'nde bir villa karşılığı gösterilerek toplam 48 milyon liralık bedelle İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Dosyaya girdiği belirtilen bilirkişi raporunda ise mülklerin devir tarihindeki piyasa değerinin 480 milyon lira, yaklaşık 15 milyon dolar olduğu değerlendirmesi yer aldı.

İmamoğlu, şirketlerin İmamoğlu İnşaat'a devriyle ilgili sorulara "Ben namusumla ticaret yaptım" yanıtını verdi.

Nuhoğlu'nun, İmamoğlu'nun "Ticaret midir bu?" sorusuna ise "Ticarette bir kâr olması lazım, ben bu işten bir kuruş kâr etmedim. İSKİ'deki hakedişlerimizi alabilmek adına mecburen yapılmış bir işlem" karşılığını verdiği aktarıldı.

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