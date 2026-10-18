Adem Soytekin ile İmamoğlu yüzleşti! Köşeye sıkışan suç örgütü liderinden rüşvet sorusuna "ticaret" kılıfı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ bünyesindeki milyarlık rüşvet, yolsuzluk ve kayıt dışı para trafiği iddialarına ilişkin yürütülen "asrın yolsuzluk davasında" adli süreç çapraz sorgu aşamasıyla devam etti. Duruşma salonunda sanıklar ve itirafçılarla karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu, milyarlık Boğaz manzaralı villaların devri ve şüpheli HTS kayıtlarına yönelik sorulara alaycı kelime oyunlarıyla yanıt vermeyi tercih etti.
İBB'ye ilişkin yolsuzluk davasında dört gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanı ve duruşma savcısının sorularını yanıtladı. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre duruşmada, Sarıyer Emirgan'daki villaların İmamoğlu İnşaat'a devri, HTS kayıtları ve cezaevindeki Adem Soytekin'e gönderildiği öne sürülen not gündeme geldi. Soytekin de İmamoğlu'na bağış ve hakediş ödemeleriyle ilgili sorular yöneltti.
SOYTEKİN'DEN HAKEDİŞ İDDİASI, İMAMOĞLU'NDAN RET
Haberde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat'ı kurduğu belirtilen Soytekin'in, İBB ve KİPTAŞ'tan 15 kreş ile 1.500 konut projesi dahil milyarlarca liralık işleri ihalesiz ve ayrıcalıklı olarak aldığı iddiasına yer verildi.
Duruşmada İmamoğlu ile yüzleşen Soytekin, "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor" dedi.
İmamoğlu ise "Bizim kapıdan içeri rüşvet girmeyeceğini anlattım" yanıtını verdi.