Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay Foto: Ajanslar

Gözaltına alınanlar arasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin de bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde belediye binası ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler, içeride arama yaptı.

51 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR: 7 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 44'ü yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi. Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor