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84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Acı haber: Can kaybı 6'ya yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Acı haber: Can kaybı 6'ya yükseldi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 14 Ekim’de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Afetin ardından Ayazağa Meydanı’ndaki 16 dükkân, spor sahası, tribünler, Kur’an kursu ve lojmanların yıkımının tamamlanacağı bildirildi. Bakan Bolat ise selden etkilenen esnaf için 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç'te ulaşıldı ve afette hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınında sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak, megakentte hayatı felç etti.

Cadde ve sokaklar göle dönerken alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı.

14-19 Ekim tarihleri arasındaki sel gelişmeleri için tıkla

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

CANLI ANLATIM

08:27

SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

 İstanbul Valiliği, kentteki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait cesedin Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınında bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

21:23

AYAZAĞA'DAKİ YIKIM ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanakta Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.

Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara ihtiyaç dahilinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

YIKIM ÇALIŞMALARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜRÜYOR
Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafların dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor.

Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

19:42

İSTANBUL'DAKİ SEL SONRASI 8 EV, 17 DEPO VE SU KANALINI TEMİZLEDİ

İstanbul'u etkileyen sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Selden etkilenen noktalarda yürütülen çalışmalarla yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk günden itibaren büyük bir titizlikle arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, bugün Ayazağa Dereboyu Caddesi'ndeki Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve su kanallarında arama yapılan bölgelerin etrafında temizlik çalışmalarını tamamladı.

14:22

KOCAELİ'DE KAYBOLAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kocaeli'de sele kapılan araçtaki 2 kişiden birinin cansız bedeni Pendik'te bulundu. Kayıp diğer kişiyi arama çalışması sürüyor.

13:27

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak sonrası selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un (30) cesedine ulaşıldı. Babajanov'un cansız bedeni Haliç'te deniz polisi ve polis helikopteri tarafından yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.

Sarıyer 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı.

 

Ahaber
11:07

VALİ GÜL: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, dün gece sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara ilişkin, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz." dedi. Vali Gül, İstanbul'da sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Gül, Ayazağa'da henüz bulamadıkları 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Gül, gereken yerlerin yıkımlarının devam ettiğini, bu kapsamda bir binanın kaldığını belirterek, onu da öğleden sonra yıktıklarında İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamının kalkacağını anlattı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ofisini oluşturduğunu bildiren Gül, burada bilgilendirme çalışmasının başladığını kaydetti. Şile'de büyük ölçüde bir yağmur yağdığını, ekiplerin önemli bir kısmını o tarafa yönlendirdiklerini dile getiren Gül, kendilerinin de bu ilçeye gideceğini anlattı. Gül, "Derelerin taşması neticesinde su baskınları var, herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkınının geçmesini, sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrardan engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak." diye konuştu. Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.

"SAHİL GÜVENLİK VE DİĞER SU ALTI UNSURLARIMIZ DENİZDE ARIYORLAR"

Dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara değinen Gül, aranan kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını söyledi. Vali Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.

Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini, 1-2 saat içerisinde bu işlemlerin tamamlanacağını aktaran Gül, şunları kaydetti: "Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak."

VALİ GÜL SEL BÖLGESİNDE SON DURUMU AÇIKLADI: 3 KİŞİ ARANIYOR
05:25

ŞİLE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE DERE TAŞTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrasında Şile Ahmetli Mahallesi'nde bulunan derenin taşması sonucu Üsküdar Caddesi ulaşıma kapandı. Bölgede ekiplerin yol açma ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları Şile'de hayatı olumsuz etkiledi. Şile'ye bağlı Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan dere, sağanak yağışın ardından taştı. Derenin taşmasıyla birlikte cadde kısa sürede suyla kaplanırken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve kolluk kuvvetlerine bağlı ekipler, iş makineleriyle derede ve caddede tahliye çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.
 

05:03

PENDİK'TE 2 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI: ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı. Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

"KURTULAN KİŞİ DALA TUTUNARAK SUDAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek.

Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."

04:59

SAKARYA’DA SAĞANAK CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sakarya’da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

04:49

BURSA'DA SAĞANAK ÇADIRLARI VURDU

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış, mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarını etkiledi. Suların ulaştığı bölgede işçiler için harekete geçen kaymakamlık ve belediye, öğrenci yurdu ile kapalı spor salonunu barınma amacıyla hazır hale getirdi. İşçilerin kendileri için hazırlanan alanlara gitmek istememesi ise dikkat çekti.   
  
Yenişehir’de çadırların bulunduğu bölgede yaşayan mevsimlik işçilerin kaldığı alanlar, etkili olan yağış nedeniyle sudan etkilendi. Yağışın ardından Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek işçilerin daha sağlıklı koşullarda barınabilmesi için çalışma başlattı. 
  
Bu kapsamda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonu, mevsimlik işçilerin konaklaması için hazır hale getirildi. 
  
Yetkililer tarafından hazırlanan barınma alanlarına gitmek istemediklerini belirten işçilerin durumu üzerine bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

03:22

İSTANBUL'DA SAĞANAK BAŞLADI: ŞİLE'DE YAĞIŞ 90 KİLOGRAMA ULAŞTI

Üsküdar Sahili'nden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Cuma ve cumartesi günleri için yapılan yağış uyarılarına dikkat çeken Vural, özellikle cumartesiyi pazara bağlayan gece yağışın şiddetini artırmasının beklendiğini ifade etti. Vural, konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e yağışın gün içerisinde en çok hangi bölgeleri etkilediğini ve ilerleyen saatlerde İstanbul'u nasıl bir hava durumunun beklediğini sordu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞIN ROTASI DEĞİŞİYOR! METEOROLOJİ UZMANI RİSKLİ İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

METEOROLOJİ UZMANI RİSKLİ İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

İstanbul'daki yağış miktarına ilişkin bilgi veren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Dün İstanbul'da yağmur gün boyunca hiç kesilmeden devam etti ancak çarşamba günü ölçülen değerlere ulaşmadı. İstanbul'da şu ana kadar düşen yağış miktarı 20 ile 90 kilogram arasında gerçekleşti. Özellikle 90 kilogramlık değerin altını çizmek istiyorum. Bu miktar merkez ilçelerde değil, Şile'de ölçüldü. Şile'de bugün yağış 90 kilograma kadar çıktı ve bölgedeki yağış şu saatlerde de etkili bir şekilde devam ediyor.

İstanbul'daki yağış sabah saatlerine kadar sürecek ancak çok kuvvetli olmayacak. Yağış miktarının biraz daha yüksek olduğu yerler ise İstanbul'un doğusundaki ilçeler, yani Anadolu Yakası'nın iç kesimleri. Şile ve Beykoz'un iç ve kuzey kesimlerinde yağışlar çok kuvvetli olmasa da Başakşehir, Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal'ın iç kesimleri ile Pendik ve Tuzla'nın Şile bağlantısındaki bölgelerinde etkisini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR 10 DERECEYE DÜŞTÜ: DOĞU MARMARA İÇİN KRİTİK SAATLER

Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşe ve yağışın yöneldiği bölgelere dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sıcaklıklar şu anda bulunduğumuz noktada 10 dereceye kadar indi. Bu değerler mevsim normallerinin altında. Serin hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'daki yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Avrupa Yakası'nda yağış biraz daha azalmaya başlayacak, Anadolu Yakası'nda ise etkisini sürdürecek.

İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda, özellikle Sakarya'da da önceki gün yağış miktarları oldukça yüksek değerlere ulaşmıştı. Şu saatler itibarıyla Sakarya'da yağışın 70-80 kilograma kadar çıktığı noktalar bulunuyor. Gece ilerleyen saatlerde özellikle Marmara'nın doğusunda, yani Kocaeli, Sakarya ve Düzce hattında yağışların biraz daha kuvvetlenmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın çevreleri de yağışlı havanın etkisinde kalmayı sürdürüyor." dedi.

Yağışlı sistemin oluşumunu ve ilerleyişini anlatan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu yağışlı hava, çarşamba günü etkili olan sistemin ikincisi olarak geliyor. O gün Akdeniz üzerinden gelerek kuzeye ilerleyen sistem, Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşmuş ve kuzeyli akışların etkisiyle İstanbul üzerinde bloke olmuştu. Bunun sonucunda yağış 24 saat boyunca kesintisiz devam etmiş, Beykoz'da 280, Sarıyer'de ise 200 kilograma kadar ulaşmıştı.

Ancak şu anki sistem o kadar kuvvetli değil. İstanbul için çok büyük bir risk görünmüyor. Gece saatlerinde saydığımız Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde yağış biraz daha etkili olacak ancak sel ve su baskınlarına yol açacak seviyelere ulaşmasını beklemiyoruz. Yalnızca Şile'deki risk devam ediyor.

Bu gece en riskli bölgeler Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresi. Yağışlı sistem yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini kaybetmeye başlayacak, Batı Karadeniz'e doğru kayacak ve öğle saatlerinden itibaren Karadeniz üzerine açılarak etkisini yitirecek.

Önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olmayan yağışlar görülecek. Ancak bir sonraki hafta cumartesi günü için uzun vadeli tahminlerimizde yine benzer bir yağış sistemi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI: KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin normal olup olmadığını ve önümüzdeki kış ayları açısından neye işaret ettiğini sorması üzerine Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesinden hareketle kış mevsiminin çok farklı geçeceği sonucu çıkarılamaz. Ancak şu saatler itibarıyla Uludağ'da kar yağıyor. Bursa'da dağa çıkacak olanların araçlarında zincir bulundurması gerekiyor. Kartalkaya ve Kartepe gibi yüksek rakımlı kayak merkezlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Düşen sıcaklıklar önümüzdeki hafta 20-22 derecelere yükselecek. Önümüzdeki cuma gününe kadar yaklaşık 10-11 derecelik bir artış göreceğiz. Kasım ve aralık ayları, son 30 yılın ortalamalarıyla uyumlu şekilde, mevsim normallerinde görünüyor." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

Kış mevsimine ilişkin iklim projeksiyonlarını paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Mevsimsel iklim tahminlerimize göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıklar ortalamaların üzerinde seyredecek. Bu durum, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağı anlamına geliyor. Örneğin, 31 gün çeken ocak ayının 20 günü sıcak geçerken 10 gününde sert soğuk hava girişleri yaşanabilir.

Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağışların ortalama ve üzerinde olması bekleniyor. Bu da bölgeye girecek en ufak bir serin hava dalgasının kar yağışına neden olma ihtimalini beraberinde getiriyor. Kendi tahminim, geçen seneye benzer bir kış yaşayacağımız yönünde. Geçen yıl İstanbul'da dört kez kar yağışı görüldü. Yeni yılın ilk günü yağan kar zeminde tutmuş, ancak akşam saatlerinde erimişti. Bu yıl da 3-4 kez kar yağışı görülebilir ve bunların 1-2'si zeminde tutabilir.

Geçen yıl yaşanan yağışlar tarımsal rekolteyi oldukça artırmıştı. Önümüzdeki yıl da ilkbahar ve yaz aylarına doğru meyve ve sebze rekoltesinin yüksek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BARAJLARDA HIZLI YÜKSELİŞ VE FIRTINA DEĞERLENDİRMESİ

Yağışların baraj doluluk oranlarına etkisine değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İstanbul'da baraj doluluk oranları bu yağışlardan önce yüzde 37 seviyesindeydi. Bir gün içerisinde etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bu oran yüzde 45-46 seviyelerine, çarşamba gününden sonraki yağışlarla da yüzde 47-48 seviyesine yükseldi.

Bu durum baraj dolulukları açısından sevindirici. Ancak İstanbul'un su sorununu yalnızca barajlarda biriken suyla çözmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Ek su kaynaklarına yönelik çalışmalar da yapılmalı." sözlerini kaydetti.

İstanbul ve çevre illerdeki rüzgâr ve yağış riskini değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Önümüzdeki hafta çok kuvvetli rüzgârlar beklemiyoruz. Ancak bu akşam Batı Karadeniz'de poyraz yönünden kuvvetli rüzgârlar esiyor.

Bu yağışlar Ayazağa'da herhangi bir sıkıntıya yol açmaz çünkü bölgede şu anda kuvvetli bir yağış söz konusu değil. Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde toplam yağış miktarı 50-60 kilogramı geçmez. Yalnızca Şile'de günlük toplam yağış miktarı 100 kilogramın üzerine çıkabilir.

Çarşamba günü Riva Havzası'nda çok kuvvetli yağışlar görülmüş ve sel baskınları yaşanmıştı. Ancak bölgede yerleşim yerlerinin az olması nedeniyle bu durum çok fazla dikkat çekmemişti. Bu akşamki yağışın İstanbul'da büyük sıkıntılara yol açacağını düşünmüyorum.

Çarşamba günü etkili olan fırtına, Karadeniz üzerinden çok fazla nem taşımıştı. Bugün ise İstanbul'da fırtına yok. Şemsiyemiz bile rahatlıkla durabiliyor. Ancak Marmara'nın doğusunda ve İstanbul'un doğu kesimlerinde kuzeyden esen kuvvetli rüzgârların taşıdığı nemli hava, yağış miktarını artırıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

 

00:31

VALİ GÜL: "HAYAT NORMALLEŞENE KADAR SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

İstanbul’da yaşanan selden etkilenen Ayazağa’da, akşam saatlerinde de incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız. Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız." dedi.   
  
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa’da selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu takip etti. Bakanlarımız geldiler. Burada kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler var. Kısa vadede yapılacak işleri Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız. Bu nedir? Suların temizlenmesi, caddelerin temizlenmesi, zarar ve ziyanların tespit edilip Pazartesi günü hesaplarınıza yatırılması, hayatın normalleşmesi. Orta vadede olabildiğince hızlı aksiyon alarak problemli alanları yıkarak dere ıslahının başlamasını istiyoruz. Hayat normalleşene kadar, herkes evine gidene kadar biz burada sizlerle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı. 
  
Öte yandan dere yatağında yapıldıkları tespit edilen Kur'an kursu, spor salonu ve 16 adet dükkanın yıkım çalışmalarına akşam saatlerinde de devam edildi. 

00:02

İSTANBUL’DA BAZI İLÇELERDE ŞİDDETLİ YAĞMUR BAŞLADI

İstanbul’da bazı ilçelerde şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı. Kentin belirli noktalarında başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatabilecek hava koşullarını beraberinde getirdi.

İstanbul’da etkili olan yağışın hangi ilçelerde yoğunlaştığına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

 

22:47

SELDEN ETKİLENEN ESNAFA 80 MİLYONLUK DESTEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen esnafların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 80 milyon TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hükümetimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

22:30

SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇ KÖPRÜ ALTINDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında, sel sularının sürüklediği bir aracın Ayazağa deresi ile Kağıthane deresinin birleştiği noktada bulunan köprünün altında sıkıştığı tespit edildi.

Aracın bulunduğu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, araç üzerinde inceleme yapıyor. Selin etkisiyle sürüklendiği belirtilen aracın içinde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

20:40

AYAZAĞA'DA YIKIM: YARIN DA SÜRECEK

Ayazağa Mahallesi'ndeki hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, bölgedeki derede ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu, Ayazağa Atatürk Stadı ve 16 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verildi.

Bunun üzerine ilk olarak stadın yıkımı gerçekleştirildi.

Kur'an kursunun yıkımına da başlanırken, çalışmaların gece boyu ve yarın da devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek yıkımı yapılan dükkanların sahipleriyle görüştü.

19:39

AYAZAĞA MEYDANI’NDA YIKIM MESAİSİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamının yıkımının tamamlanacağını bildirdi.

VALİ GÜL AÇIKLADI: AYAZAĞA'DA YIKIM BAŞLADI

Vali Gül, İstanbul'da sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Ayazağa Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde kaybolan üç vatandaşa henüz ulaşamadıklarını, çalışmaların gece ve yarın da devam edeceğini, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD timleri ve AFAD koordinasyonundaki akredite kuruluşların arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dere yatağında bulunan yapıların yıkımına başlandığını kaydeden Gül, "Aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla da eşyalar bittikçe yıkım yapılıyor, yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız." diye konuştu.

İSKİ'nin dere ıslahı yapabilmesi için engellerin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Gül, yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.

Gül, İstanbul'da ıslah edilmesi gereken dereler olduğunu, bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Anadolu Yakası'nda yağışın devam ettiğini aktaran Gül, "Dolayısıyla da İstanbul'un her tarafında yağışla ilgili riskimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bu açıdan hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek. Biz de takipçisiyiz." dedi.

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