İstanbul’da sel felaketinin yaraları sarılıyor! Esnafa 80 milyon liralık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan ve son 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından yaraların sarılması için harekete geçildiğini duyurdu. Felaketten etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon liralık nakdi destek sağlanacağını açıklayan Bolat, devletin tüm imkanlarıyla mağdur esnafın yanında olacağını belirtti.