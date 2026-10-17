İstanbul’da sel felaketinin yaraları sarılıyor! Esnafa 80 milyon liralık destek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan ve son 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından yaraların sarılması için harekete geçildiğini duyurdu. Felaketten etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon liralık nakdi destek sağlanacağını açıklayan Bolat, devletin tüm imkanlarıyla mağdur esnafın yanında olacağını belirtti.
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını duyurdu.
Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sel felaketinden etkilenen esnafımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimizin koordinasyonunda sel felaketinden etkilenen esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hükümetimiz, tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir."