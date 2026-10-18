Türkiye, 20 ülkeden 96 personelin katıldığı 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda birincilik elde etti. Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı birinci, Özel Kuvvetler Komutanlığı takımı ikinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncü oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen yarışmada farklı ülkelerden keskin nişancılar zorlu atış etaplarında mücadele etti. MKE üretimi KN-12 keskin nişancı tüfeğini kullanan Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı yarışmayı birinci tamamladı. Yarışmada ikinciliği Özel Kuvvetler Komutanlığı takımı elde etti. MKE üretimi KNT-76 keskin nişancı tüfeğiyle yarışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı da üçüncü oldu.

Yarışmaya 20 ülkeden seçkin keskin nişancı ekipler katıldı. (Fotoğraf: AA) ÜLKE SAYISI HER YIL ARTIYOR Foça Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı Keskin Nişancı Atış Kurulu Başkanı Jandarma Binbaşı Mehmet Koyuncu, yarışmaya katılan ülke sayısının her yıl arttığını söyledi. Yarışmanın şeffaf şekilde takip edildiğini aktaran Koyuncu, "Yarışmaya katılan ülke sayısının artıyor olması, parkurlarımızın gerçeğe uygunluğundan, atış çeşitlerimizin bir keskin nişancının karşılaşabileceği durumlar nispetinde fazla olmasından ve derecelendirmedeki titizlikten kaynaklanmaktadır. 12 hedef, 10 saha kamerası ve onlarca hedef tespit sistemi ile herkese eşit imkânlar sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.