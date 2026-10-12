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Jandarma 135 muvazzaf subay alımı başladı! Başvurular için son tarih 26 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Jandarma 135 muvazzaf subay alımı başladı! Başvurular için son tarih 26 Ekim

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay alımı için 135 kontenjan açtı. Başvurular 12 Ekim’de başladı ve 26 Ekim 2026’da sona erecek. Adayların branşlara göre değişen KPSS, ALES ve yabancı dil şartlarını karşılaması, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını geçmesi gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı muvazzaf subay alımı kapsamında 135 kişilik kontenjan açtı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek alım için başvurular 12 Ekim'de başladı. Adaylar, 26 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alımı yapacak. (A Haber Grafik Ekibi)Jandarma Genel Komutanlığı 135 muvazzaf subay alımı yapacak. (A Haber Grafik Ekibi)

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Jandarma Genel Komutanlığının yayımladığı başvuru kılavuzuna göre, muvazzaf subay alımı başvuruları 12 Ekim 2026'da başladı ve 26 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak. Adayların, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Adaylar başvurularını Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi yapabilecek. (AA)Adaylar başvurularını Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi yapabilecek. (AA)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Jandarma subay alımı için başvurular Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak aşamaları sırasıyla tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde şu bilgiler ve belgeler isteniyor:

  1. Kişisel bilgiler: Kimlik, askerlik ve sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak sorgulanacak. Adayların bilgileri kontrol ederek onaylaması gerekiyor.
  2. Eğitim bilgileri: MEB ve YÖK kayıtları üzerinden eğitim bilgileri getirilecek. Eksik veya hatalı bilgiler için gerekli belgeler sisteme yüklenebilecek.
  3. Sınav bilgileri: KPSS, ALES ve yabancı dil sonuçları otomatik sorgulanacak. Eksik sonuçların aday tarafından eklenmesi istenebilecek.
  4. Adres ve iletişim bilgileri: MERNİS kayıtları üzerinden getirilen bilgiler kontrol edilecek.
  5. Çalışma bilgileri: Adayın mevcut çalışma durumu ve iş yeri bilgileri sisteme girilecek.
  6. Belgeler ve sertifikalar: Mezuniyet, denklik, pedagojik formasyon ve ilgili branşa özgü belgeler istenen alanlara yüklenecek.

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e-Devlet üzerinden giriş yapılarak tamamlanacak işlemlerde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru kılavuzunun tamamının okunması ve istenen belgelerin eksiksiz hazırlanması önem taşıyor.

Alım kapsamında 17 farklı branş için toplam 135 kişilik kontenjan ayrıldı. (AA)Alım kapsamında 17 farklı branş için toplam 135 kişilik kontenjan ayrıldı. (AA)

BRANŞLARA GÖRE KONTENJANLAR

2026 yılı alımında toplam 135 muvazzaf subay istihdam edilecek. Kontenjanlar, branşlara ve şehit veya vazife malulü kontenjanlarına göre ayrıldı.

Branş

Toplam kontenjan

Jandarma

79

İstihkam

11

Muhabere

10

İkmal

1

Bakım

7

Maliye

2

Mühendis (İnşaat)

2

Öğretmen (Beden Eğitimi)

3

Öğretmen (Rehberlik)

1

Öğretmen (Hukuk)

4

Veteriner

1

Öğretmen (İngilizce)

4

Öğretmen (İtalyanca)

1

Öğretmen (Fransızca)

1

Hukuk

4

Tabip

2

Diş tabibi

2

Toplam

135

Kontenjan tablosunda genel alım için 116 erkek ve 12 kadın kontenjanı bulunuyor. Şehit veya vazife malulü kontenjanları ise 6 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 7 kişiden oluşuyor. Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılan kontenjanlarda başvuru hakkının kullanılması için ilgili şartların sağlanması gerekiyor. Bu kişiler de tercih yaparken kendi branşlarına ilişkin koşulları karşılamak zorunda.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili mezuniyet şartını karşılaması gerekiyor. (AA)Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili mezuniyet şartını karşılaması gerekiyor. (AA)

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanında tercih edilecek branş için belirlenen lisans mezuniyeti, sınav puanı, yaş ve diğer şartların karşılanması isteniyor.

Başvuruda aranacak temel koşullar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Başvurulan branş için belirlenen lisans programından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak.
  • Yurt dışında eğitim alan adaylar için diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak ve belgeyi sisteme yüklemek.
  • İlgili branşta istenen KPSS, ALES ve varsa yabancı dil puanlarını karşılamak.
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
  • Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına engel bir durumunun bulunmaması.

Adayların ayrıca kamu haklarından yoksun olmaması, belirli suçlardan mahkumiyet veya devam eden hukuki engellerinin bulunmaması gerekiyor. Kılavuzda belirtilen terör örgütleriyle bağlantı, siyasi parti üyeliği, güvenlik soruşturması ve diğer adli şartlar da değerlendirilecek.

Genel branşlarda KPSS P3 ve ALES EA puanlarının en az 65 olması isteniyor. (A Haber Foto Arşivi)Genel branşlarda KPSS P3 ve ALES EA puanlarının en az 65 olması isteniyor. (A Haber Foto Arşivi)

JANDARMA SUBAY ALIMINDA KPSS VE ALES PUANI KAÇ OLMALI?

Başvuru için gerekli sınav puanları, tercih edilecek branşa göre değişiyor. Bazı branşlarda KPSS ve ALES birlikte aranırken bazılarında yalnızca belirli sınav puanlarının karşılanması yeterli oluyor.

KPSS ve ALES şartı aranan branşlar

Kılavuzda belirtilen lisans programlarından mezun adayların başvuracağı genel branşlarda, 2025 veya 2026 yılında yapılan KPSS ve ALES sonuçları dikkate alınacak.

  • KPSS P3: En az 65 puan.
  • ALES Eşit Ağırlık (EA): En az 65 puan.

Hukuk branşında ise daha yüksek puan şartı bulunuyor:

  • KPSS P4: En az 70 puan.
  • ALES Eşit Ağırlık (EA): En az 70 puan.

Öğretmenlik branşlarında yabancı dil puanı şartı da aranıyor. (AA)Öğretmenlik branşlarında yabancı dil puanı şartı da aranıyor. (AA)

ÖĞRETMENLİK BRANŞLARINDA YABANCI DİL ŞARTI

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca öğretmenliği branşlarına başvuracak adaylardan, ALES Eşit Ağırlık puan türünde en az 65 puan almaları isteniyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde YDS veya e-YDS sınavlarından en az 85 puan alınmış olması gerekiyor.

İngilizce ve İtalyanca öğretmenliği dışındaki lisans programlarından mezun olan adayların pedagojik formasyon belgesini de sisteme yüklemesi zorunlu.

JANDARMA SUBAY ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Kılavuzda yaş şartı, adayın eğitim durumuna ve başvurduğu branşa göre belirleniyor.

  • Genel adaylar: 1 Ocak 2026 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.
  • Lisansüstü eğitimini tamamlayan adaylar: 32 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar için 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olma koşulu bulunuyor.
  • Tabip, diş tabibi ve veteriner adayları: 32 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Yaş hesabında başvuru tarihinden ziyade kılavuzda belirtilen 1 Ocak 2026 tarihi esas alınıyor.

Jandarma subay alımında fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları uygulanacak. (A Haber)Jandarma subay alımında fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları uygulanacak. (A Haber)

JANDARMA SUBAY ALIMINDA SINAV AŞAMALARI NELER?

Jandarma subay alımında adaylar üç aşamadan geçecek:

  1. Fiziki kontrol: Adayların fiziki şartları ve sağlık yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilecek.
  2. Fiziki yeterlilik sınavı: Adayların parkur performansı değerlendirilecek. Başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor.
  3. Mülakat: Adayların bilgi düzeyi, özgüveni, kendini ifade etme becerisi ve beden dilini kullanımı değerlendirilecek. Mülakatta da en az 60 puan şartı aranıyor.

Adayların başarı sıralaması, branşa göre belirlenen puanlama sistemi üzerinden hesaplanacak. (AA)Adayların başarı sıralaması, branşa göre belirlenen puanlama sistemi üzerinden hesaplanacak. (AA)

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların başarı sıralaması, başvurdukları branşın puan hesaplama yöntemine göre belirlenecek. KPSS ve ALES puanı istenen branşlarda değerlendirme şu oranlarla yapılacak:

  • KPSS puanının yüzde 30'u.
  • ALES puanının yüzde 10'u.
  • Fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 20'si.
  • Vücut kitle indeksi (VKİ) puanının yüzde 10'u.
  • Mülakat puanının yüzde 30'u.

KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlarda ise fiziki yeterlilik sınavı yüzde 40, VKİ yüzde 10 ve mülakat yüzde 30 oranında hesaplamaya katılacak. Kılavuzda bu branşlara ilişkin değerlendirme esasları ayrıca belirtiliyor.

Başvurusu kabul edilen adayların sınavlara katılabilmesi için 600 TL ücret yatırması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)Başvurusu kabul edilen adayların sınavlara katılabilmesi için 600 TL ücret yatırması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)

JANDARMA SUBAY ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavlara katılabilmesi için 600 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor. Ücretin hangi tarihlerde ve hangi yöntemle ödeneceğine ilişkin duyurular Personel Temin Sistemi üzerinden takip edilebilecek.

Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Ücretin doğru yatırılmasından aday sorumlu olacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları sınav ücreti ödemeyecek. Ancak bu haktan yararlanacak adayların ilgili belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekiyor.

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