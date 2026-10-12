Jandarma 135 muvazzaf subay alımı başladı! Başvurular için son tarih 26 Ekim
Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay alımı için 135 kontenjan açtı. Başvurular 12 Ekim’de başladı ve 26 Ekim 2026’da sona erecek. Adayların branşlara göre değişen KPSS, ALES ve yabancı dil şartlarını karşılaması, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarını geçmesi gerekiyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı muvazzaf subay alımı kapsamında 135 kişilik kontenjan açtı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek alım için başvurular 12 Ekim'de başladı. Adaylar, 26 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Jandarma Genel Komutanlığının yayımladığı başvuru kılavuzuna göre, muvazzaf subay alımı başvuruları 12 Ekim 2026'da başladı ve 26 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak. Adayların, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Jandarma subay alımı için başvurular Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak aşamaları sırasıyla tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde şu bilgiler ve belgeler isteniyor:
- Kişisel bilgiler: Kimlik, askerlik ve sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak sorgulanacak. Adayların bilgileri kontrol ederek onaylaması gerekiyor.
- Eğitim bilgileri: MEB ve YÖK kayıtları üzerinden eğitim bilgileri getirilecek. Eksik veya hatalı bilgiler için gerekli belgeler sisteme yüklenebilecek.
- Sınav bilgileri: KPSS, ALES ve yabancı dil sonuçları otomatik sorgulanacak. Eksik sonuçların aday tarafından eklenmesi istenebilecek.
- Adres ve iletişim bilgileri: MERNİS kayıtları üzerinden getirilen bilgiler kontrol edilecek.
- Çalışma bilgileri: Adayın mevcut çalışma durumu ve iş yeri bilgileri sisteme girilecek.
- Belgeler ve sertifikalar: Mezuniyet, denklik, pedagojik formasyon ve ilgili branşa özgü belgeler istenen alanlara yüklenecek.
e-Devlet üzerinden giriş yapılarak tamamlanacak işlemlerde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru kılavuzunun tamamının okunması ve istenen belgelerin eksiksiz hazırlanması önem taşıyor.