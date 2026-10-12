Kontenjan tablosunda genel alım için 116 erkek ve 12 kadın kontenjanı bulunuyor. Şehit veya vazife malulü kontenjanları ise 6 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 7 kişiden oluşuyor. Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılan kontenjanlarda başvuru hakkının kullanılması için ilgili şartların sağlanması gerekiyor. Bu kişiler de tercih yaparken kendi branşlarına ilişkin koşulları karşılamak zorunda.

2026 yılı alımında toplam 135 muvazzaf subay istihdam edilecek. Kontenjanlar, branşlara ve şehit veya vazife malulü kontenjanlarına göre ayrıldı.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve ilgili mezuniyet şartını karşılaması gerekiyor. (AA)

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanında tercih edilecek branş için belirlenen lisans mezuniyeti, sınav puanı, yaş ve diğer şartların karşılanması isteniyor.

Başvuruda aranacak temel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvurulan branş için belirlenen lisans programından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda bulunmak.

Yurt dışında eğitim alan adaylar için diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak ve belgeyi sisteme yüklemek.

İlgili branşta istenen KPSS, ALES ve varsa yabancı dil puanlarını karşılamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasına engel bir durumunun bulunmaması.

Adayların ayrıca kamu haklarından yoksun olmaması, belirli suçlardan mahkumiyet veya devam eden hukuki engellerinin bulunmaması gerekiyor. Kılavuzda belirtilen terör örgütleriyle bağlantı, siyasi parti üyeliği, güvenlik soruşturması ve diğer adli şartlar da değerlendirilecek.