Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Şile ve Çekmeköy'de hayatı felç etti. 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İmamoğlu'nun "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" ve Nuri Aslan'ın "Çağ dışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik" sözlerinin ardından yaşanan afetin bilançosu tartışma yarattı.

Kentin altyapısından sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İSKİ adeta suya gömüldü. Mazgal ve rögar temizliğinin yapılmaması nedeniyle ana arterler sel sularıyla dolarken, megakentin ulaşım sistemi tam anlamıyla felç oldu. 9 BİN 755 İHBAR, 3 BİN 50 KURTARMA Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre, 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları da aralıksız devam ederken, binlerce vatandaş evlerinde ve meydanlarda ölümle burun buruna geldi. 9 bin 755 ihbarla İstanbullular yardım beklerken, 3 bin 50 vatandaş kurtarıldı.

İstanbul'daki şiddetli yağışta Karadeniz'in 19,5-20 dereceye ulaşan su sıcaklığı, Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve poyrazın denizden taşıdığı nem etkili oldu. (Fotoğraf: AA) Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği yüzlerce araç kullanılamaz hale gelirken çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. Ayazağa Mahallesi'nde selin ardından başlayan temizlik çalışmaları ve hasarlı araçların kaldırılması devam ediyor. Yol kenarında kalan bazı araçlar, camları kırık ve içleri çamur ile çöple dolu halde bekliyor. Mahallenin ana caddesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde ve evlerde mahsur kalanlara önce iş makineleriyle ulaşıldı, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla tahliye yapıldı. Sağanağın en çok etkilediği ilçelerden biri de Beykoz oldu. İstanbul Valiliğinin verilerine göre en fazla yağış, metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz'a bağlı Ömerli'de ölçüldü.