İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Gül, Ayazağa'da henüz bulamadıkları 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Gül, yıkılması gereken yerlerde yıkım çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bir binanın kaldığını belirterek, onu da öğleden sonra yıktıklarında İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinin hayata geçirilmesinin önünde engel teşkil eden binaların tamamının ortadan kaldırılmış olacağını anlattı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ofisini oluşturduğunu bildiren Gül, burada bilgilendirme çalışmasının başladığını kaydetti. Şile'de yoğun yağış olduğunu, ekiplerin önemli bir kısmını o tarafa yönlendirdiklerini dile getiren Gül, kendilerinin de bu ilçeye gideceğini anlattı.

Vali Gül, "Derelerin taşması neticesinde su baskınları var. Herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla derenin taşkınının geçmesini bekleyeceğiz. Sonrasında da zarar tespiti ve taşkının tekrarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarımız yapılacak." diye konuştu. Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni bir yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.

"SAHİL GÜVENLİK VE DİĞER SU ALTI UNSURLARIMIZ DENİZDE ARIYORLAR"

Dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli mahalleleri arasında sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara değinen Gül, aranan kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını söyledi. Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceklerini düşünerek arıyoruz. Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arama yapıyor. Dolayısıyla yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.

Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini, 1-2 saat içerisinde bu işlemlerin tamamlanacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi, zaten dere yatağındaydı. İkincisi, binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü, yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşehrilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkân burada, 3 dükkân da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkân, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri yıkılmış olacak."