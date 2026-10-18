Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.