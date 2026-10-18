AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da düzenlenen Altınözü Festivali'nde yeni anayasa çağrısı yaptı.

Hatay'a yapılan çalışmaları anlatan Yayman, şunları kaydetti:

"Hatay'ın 'çılgın projeleri' olarak adlandırılan çalışmaları başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapıyoruz. Amanos Tüneli'ni içinde tren rayı olmak suretiyle yapıyoruz. Çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi. Yine Belen otoyolu yıllardır konuşulan bir meseleydi. Otoyol başladı, tüneller açılmaya devam ediyor, viyadükler yapıldı."

Yayman, Altınözü-Antakya kara yolunun ihalesinin yapıldığını belirterek, "Bu yol Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafından ihale edildi. Yol devam ediyor. Gerekli ödenekleri ayıracağız ve Altınözü yolunu tamamlayacağız. Bunun da müjdesini verelim" diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile dün Hatay'da temaslarda bulunduklarını anımsatan Yayman, "Cumhur İttifakı olarak biz Allah'a çok şükür ki birlik ve beraberlikle Hatay'ı ak belediyeciliğe, Cumhur İttifakı belediyeciliğine kavuşturduk. Bundan sonra da buradaki hizmetler, çalışmalar artarak devam edecektir. Hiç kimsenin kaygısı olmasın" ifadelerini kullandı.

Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek çalışmalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.