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Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak

İstanbul’da bugün gökyüzü hareketli olacak. Meteoroloji, kentin de bulunduğu Marmara’nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Marmara ve Ege’de rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülürken yağışlı hava hafta boyunca birçok bölgeyi etkileyecek.

Eylül ayının son günlerinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. Termometreler özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına gerilerken, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

MEGAKENTTE ALARM: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayımladığı risk haritasında sarı kod verilen illerin başında İstanbul geliyor. Megakentte hem gök gürültülü sağanak hem de kuvvetli yağış aynı anda etkili olacak.

  • Sıcaklık Düşüşü: Haftanın ilk gününde kentte en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık ise 17°C seviyelerinde seyredecek. İlerleyen günlerde termometreler gündüz 19°C'ye kadar gerileyecek.
  • Kuvvetli Rüzgar: İstanbul ve çevresinde rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek.
  • Zamanlama: Saatlik tahminlere göre özellikle sabah 06.00'dan akşam saatlerine kadar kentin doğusu ve kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.Yetkililer; su baskını, trafikte aksamalar ve ani rüzgar hamlelerine karşı İstanbulluların gün boyu tedbirli olmasını istiyor.

(MGM)(MGM)

HANGİ İLLER SARI KOD LİSTESİNDE?

Meteoroloji'nin yayımladığı MeteoUyarı tablosunda sarı kodla işaretlenen 18 il ve beklenen hava olayları şu şekilde sıralandı:

Bölge / İl Grubu
İller
Beklenen Hadise
Marmara
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik
Kuvvetli Yağış ve Gök Gürültüsü
Batı Karadeniz
Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop
Yerel Kuvvetli Yağış
İç Anadolu & Ege
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Kütahya
Gök Gürültülü Sağanak

(MGM)(MGM)

RÜZGAR İKİ BÖLGEDE FIRTINA HIZINA ULAŞACAK

Haftanın ilk yarısında yalnızca yağış değil, sert esen rüzgarlar da günlük yaşamı zorlaştırabilir. MGM analizlerine göre:

  1. Batı Kesimler: Marmara ve Ege genelinde rüzgar kuzeyden saatte 40-60 km hızla esecek. Yağış anında rüzgarın hamleleri daha da sert hissedilecek.
  2. Doğu ve Güneydoğu: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu genelinde ise güneyli yönlerden yine saatte 40-60 km kuvvetinde esinti bekleniyor.

Ayrıca yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel olarak şiddetini artırması öngörülüyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu değişim özellikle son günlerde daha sıcak havaya alışan bölgelerde hissedilecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların genel olarak daha serin bir havaya işaret ettiği görülüyor.

Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak - 1

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye yeni güne yağışlı havanın etkisiyle başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlara dikkat çekerek vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olduğu belirtildi. Adil Tek, İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların devam ettiğini, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de sistemin etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak - 2

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da haftanın büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte serin ve kapalı bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul için yaptığı değerlendirmede, "Hemen hemen her gün yağmurlu. Perşembe günü biraz zayıflar gibi olacak, diğer günler hemen hemen her gün yağış var" ifadelerini kullandı.

Tek, yağışların hafta sonuna doğru zayıflayarak da olsa devam edeceğini belirterek, İstanbul'da güneşli havanın yerini uzun süre kapalı ve yağışlı bir havanın alacağını söyledi.

ANKARA'DA YAĞIŞ ZAYIFLAYACAK

Başkent Ankara'da da yağışlı hava etkisini gösteriyor. Ancak İstanbul ve Batı Karadeniz'deki tabloya kıyasla yağışların ilerleyen günlerde daha zayıf olması bekleniyor.

Adil Tek, Ankara'daki yağışların özellikle bugün daha etkili olduğunu, önümüzdeki günlerde ise geçiş şeklinde ve daha zayıf yağışların görüleceğini belirtti. "Çok sel, su baskını yapacak nitelikte değil" değerlendirmesinde bulunan Tek, çarşamba ve perşembe günlerinde yağışların daha zayıf seyredeceğini söyledi.

Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak - 3

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Doğu Anadolu'da da yağışlı hava etkisini gösteriyor. Bölgenin özellikle doğu kesimlerine doğru yağışlı sistemin ilerlediği belirtilirken, gece sıcaklıklarının bazı bölgelerde 7 dereceye kadar düştüğü aktarıldı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ise sıcaklıkların daha da düşmesiyle kar oluşumu ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Erzurum'da yağışlı havanın çarşamba günü kısa süreli olarak kesilmesi, sonraki günlerde ise yeniden yağış görülmesi bekleniyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yaşayan vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı bir kez daha uyardı. Tek, yağışların gün içerisinde ve gece saatlerinde devam edeceğini belirterek, "Yola çıkacak olanların bu riskleri göz önünde bulundurması, tedbirli olması gerekiyor" dedi.

Sel ve su baskını sırasında araçların da güvenli olmayabileceğine dikkat çeken Tek, sürücülerin özellikle dere yataklarından ve su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

28 EYLÜL-4 EKİM HAVA DURUMU ÖZETİ

Tarih
Beklenen hava
28 Eylül Pazartesi
Marmara'nın doğusu ve birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak
29 Eylül Salı
Marmara, Karadeniz ve doğu kesimlerde yağışlar
30 Eylül Çarşamba
Kuzey ve doğuda sağanak yağışlar
1 Ekim Perşembe
Birçok bölgede yağışlı hava
2 Ekim Cuma
Yağışların kuzey ve doğuda sürmesi
3 Ekim Cumartesi
Özellikle kuzey ve doğuda yağış
4 Ekim Pazar
Yağış alanlarının azalması, daha sakin hava

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