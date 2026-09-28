İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da haftanın büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte serin ve kapalı bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul için yaptığı değerlendirmede, "Hemen hemen her gün yağmurlu. Perşembe günü biraz zayıflar gibi olacak, diğer günler hemen hemen her gün yağış var" ifadelerini kullandı.

Tek, yağışların hafta sonuna doğru zayıflayarak da olsa devam edeceğini belirterek, İstanbul'da güneşli havanın yerini uzun süre kapalı ve yağışlı bir havanın alacağını söyledi.

ANKARA'DA YAĞIŞ ZAYIFLAYACAK

Başkent Ankara'da da yağışlı hava etkisini gösteriyor. Ancak İstanbul ve Batı Karadeniz'deki tabloya kıyasla yağışların ilerleyen günlerde daha zayıf olması bekleniyor.

Adil Tek, Ankara'daki yağışların özellikle bugün daha etkili olduğunu, önümüzdeki günlerde ise geçiş şeklinde ve daha zayıf yağışların görüleceğini belirtti. "Çok sel, su baskını yapacak nitelikte değil" değerlendirmesinde bulunan Tek, çarşamba ve perşembe günlerinde yağışların daha zayıf seyredeceğini söyledi.