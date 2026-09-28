Yağışlı hava yurdu sarıyor! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak ve 60 km/s rüzgar etkili olacak
İstanbul’da bugün gökyüzü hareketli olacak. Meteoroloji, kentin de bulunduğu Marmara’nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Marmara ve Ege’de rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülürken yağışlı hava hafta boyunca birçok bölgeyi etkileyecek.
Eylül ayının son günlerinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. Termometreler özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına gerilerken, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
MEGAKENTTE ALARM: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin yayımladığı risk haritasında sarı kod verilen illerin başında İstanbul geliyor. Megakentte hem gök gürültülü sağanak hem de kuvvetli yağış aynı anda etkili olacak.
- Sıcaklık Düşüşü: Haftanın ilk gününde kentte en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık ise 17°C seviyelerinde seyredecek. İlerleyen günlerde termometreler gündüz 19°C'ye kadar gerileyecek.
- Kuvvetli Rüzgar: İstanbul ve çevresinde rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek.
- Zamanlama: Saatlik tahminlere göre özellikle sabah 06.00'dan akşam saatlerine kadar kentin doğusu ve kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.Yetkililer; su baskını, trafikte aksamalar ve ani rüzgar hamlelerine karşı İstanbulluların gün boyu tedbirli olmasını istiyor.
HANGİ İLLER SARI KOD LİSTESİNDE?
Meteoroloji'nin yayımladığı MeteoUyarı tablosunda sarı kodla işaretlenen 18 il ve beklenen hava olayları şu şekilde sıralandı: