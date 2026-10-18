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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı görsele yer verdi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı - 1

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