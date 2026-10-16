Eyüpsultan'da park halindeki elektrikli araç alev aldı! O anlar kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki Skywell marka elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI
Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana gelen olayda, Skywell markasına ait elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması üzerine durum hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, itfaiye ekipleri alevler içinde kalan elektrikli araca müdahalede bulundu.
ÇEVREYE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin batarya ve motor kısmındaki yoğun soğutma ve söndürme çalışmalarının ardından yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.