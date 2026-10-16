İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı yakınlarında park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana gelen olayda, Skywell markasına ait elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması üzerine durum hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, itfaiye ekipleri alevler içinde kalan elektrikli araca müdahalede bulundu.