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Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye

MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhur İttifakı olarak dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye bölünmez, millet yenilmez, bayrak inmez' diyoruz ve demeye devam edeceğiz." diyerek ittifakın sarsılmaz iradesini vurguladı.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yoğun katılıma sahne olan kongrede, Cumhur İttifakı kadrolarının omuz omuza sergilediği birlik mesajları damga vurdu.

MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği özel mesaj salonu dolduran partililer tarafından okundu.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 1

Kongreye katılarak bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhur İttifakı'nın en güzide ve anlamlı şehrinin Hatay olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan son savaşların ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel, küresel ve jeopolitik önemini her geçen gün daha da artırdığını vurgulayan Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilge lider, "önce ülkem, önce milletim" diyen Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifakın önemini, değerini ve tarihsel sorumluluğunu bu tablonun bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 2

Devasa sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Yayman, Hatay'da "sen, ben yok, biz varız" anlayışıyla Tayfur Sökmen'in emanetini daha ileri götürmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, muhalefetin düştüğü durum ile Cumhur İttifakı'nın dik duruşunun kıyaslanması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 3

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET PROJESİDİR

Bölgesel barış ve iç cephenin tahkimi adına yürütülen adımlara da değinen Yayman, "Terörsüz Türkiye devlet projesidir. Sorunsuz biçimde hedefine doğru ilerlemektedir." diyerek sürecin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Süreci baltalamak isteyen fitne ve fesat odaklarına en güzel cevabın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen 467 "evet" oyu ile tescillendiğini hatırlatan Yayman, tek gayelerinin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi ve PKK'nın kendini feshetmesi olduğunu net bir dille çizdi.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 4

Gündemdeki spekülasyonlara geçit vermeyeceklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, süreçin hiçbir yol kazasına uğramadan emin adımlarla hedefine doğru ilerlediğini kaydetti. Siyasetçinin sicil amirinin millet olduğunu söyleyen Yayman, Cumhur İttifakı'nın tek gündeminin sokağın sesi, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası olduğunu belirtti. Burada sadece Milliyetçi Hareket Partisinin kongresini yapmadıklarını dile getiren Yayman, bugün aynı zamanda Hatay'ın geleceğinin teminatı olan kadrolarının birlikte yol yürümesini konuşacaklarını vurguladı.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 5

SEÇİM NE ZAMAN OLURSA OLSUN HAZIRIZ

Muhalefetin erken seçim tartışmalarına ve asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Yayman, "Seçim ne zaman olursa olsun Cumhur ittifakı hazırdır." diyerek meydan okudu. Hatay genelinde inşa edilen 185 bin konutun, "yapamazlar" diyenlere karşı liderlerin çelikten iradesiyle yükseldiğini belirten Hüseyin Yayman, "Cumhur ittifakı Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Muasır medeniyetin üzerine çıkacağız." ve "Türkiye yüzyılını Cumhur ittifakı inşa ediyor." sözleriyle 2053 ve 2071 vizyonunu hatırlattı. "Yolumuz kızıl elmadır." diyerek hedeflerini büyük tutan kadroların birlikteliğini öven Yayman, 21. asrı mutlak surette Türk milletinin asrı yapacaklarının ahdini yineledi. Biz cumhur ittifakı olarak seçime hazırız. Seçim Ne zaman olursa olsun inşallah yine kazanacağız.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 6

CUMHUR İTTİFAKI KADROLARI HATAY İÇİN TEK YÜREK

Kongrede Cumhur İttifakı'nın diğer önemli aktörleri de söz alarak birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, parti olarak Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini, Türk milletinin geleceğini planlayan ve hazırlayan bir ittifak olduğunu vurguladı.

Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye - 7

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Cumhur İttifakı'nın Hatay'da el birliğiyle çok önemli işlere imza attığını ve şehri ihya etmeye devam ettiğini dile getirdi. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Timur Şerif Şaşmaz ise Terörsüz Türkiye politikasının başarıyla tamamlandığında ebedi biçimde refah, huzur ve güven dolu bir geleceği inşa edeceğine dikkati çekti. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Metin Taşçı, delegelerin güvenoyunu alarak yeniden göreve seçildi.

Büyük gövde gösterisine sahne olan kongreye AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katılarak kadroların sarsılmaz birlikteliğini gözler önüne serdi.

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