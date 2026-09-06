Kongrede Cumhur İttifakı'nın diğer önemli aktörleri de söz alarak birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirdi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, parti olarak Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini, Türk milletinin geleceğini planlayan ve hazırlayan bir ittifak olduğunu vurguladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Cumhur İttifakı'nın Hatay'da el birliğiyle çok önemli işlere imza attığını ve şehri ihya etmeye devam ettiğini dile getirdi. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Timur Şerif Şaşmaz ise Terörsüz Türkiye politikasının başarıyla tamamlandığında ebedi biçimde refah, huzur ve güven dolu bir geleceği inşa edeceğine dikkati çekti. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Metin Taşçı, delegelerin güvenoyunu alarak yeniden göreve seçildi.

Büyük gövde gösterisine sahne olan kongreye AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katılarak kadroların sarsılmaz birlikteliğini gözler önüne serdi.