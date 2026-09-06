Hüseyin Yayman’dan MHP Hatay Kongresi’nde net mesaj: Cumhur İttifakı seçime hazır, hedef 2053 ve Terörsüz Türkiye
MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhur İttifakı olarak dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye bölünmez, millet yenilmez, bayrak inmez' diyoruz ve demeye devam edeceğiz." diyerek ittifakın sarsılmaz iradesini vurguladı.
Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yoğun katılıma sahne olan kongrede, Cumhur İttifakı kadrolarının omuz omuza sergilediği birlik mesajları damga vurdu.
MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği özel mesaj salonu dolduran partililer tarafından okundu.
Kongreye katılarak bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhur İttifakı'nın en güzide ve anlamlı şehrinin Hatay olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan son savaşların ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel, küresel ve jeopolitik önemini her geçen gün daha da artırdığını vurgulayan Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilge lider, "önce ülkem, önce milletim" diyen Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifakın önemini, değerini ve tarihsel sorumluluğunu bu tablonun bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
Devasa sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Yayman, Hatay'da "sen, ben yok, biz varız" anlayışıyla Tayfur Sökmen'in emanetini daha ileri götürmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, muhalefetin düştüğü durum ile Cumhur İttifakı'nın dik duruşunun kıyaslanması gerektiğine dikkat çekti.