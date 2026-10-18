Üsküdar Sahili'nden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Cuma ve cumartesi günleri için yapılan yağış uyarılarına dikkat çeken Vural, özellikle cumartesiyi pazara bağlayan gece yağışın şiddetini artırmasının beklendiğini ifade etti. Vural, konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e yağışın gün içerisinde en çok hangi bölgeleri etkilediğini ve ilerleyen saatlerde İstanbul'u nasıl bir hava durumunun beklediğini sordu.

METEOROLOJİ UZMANI RİSKLİ İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

İstanbul'daki yağış miktarına ilişkin bilgi veren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Dün İstanbul'da yağmur gün boyunca hiç kesilmeden devam etti ancak çarşamba günü ölçülen değerlere ulaşmadı. İstanbul'da şu ana kadar düşen yağış miktarı 20 ile 90 kilogram arasında gerçekleşti. Özellikle 90 kilogramlık değerin altını çizmek istiyorum. Bu miktar merkez ilçelerde değil, Şile'de ölçüldü. Şile'de bugün yağış 90 kilograma kadar çıktı ve bölgedeki yağış şu saatlerde de etkili bir şekilde devam ediyor.

İstanbul'daki yağış sabah saatlerine kadar sürecek ancak çok kuvvetli olmayacak. Yağış miktarının biraz daha yüksek olduğu yerler ise İstanbul'un doğusundaki ilçeler, yani Anadolu Yakası'nın iç kesimleri. Şile ve Beykoz'un iç ve kuzey kesimlerinde yağışlar çok kuvvetli olmasa da Başakşehir, Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal'ın iç kesimleri ile Pendik ve Tuzla'nın Şile bağlantısındaki bölgelerinde etkisini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR 10 DERECEYE DÜŞTÜ: DOĞU MARMARA İÇİN KRİTİK SAATLER

Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşe ve yağışın yöneldiği bölgelere dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sıcaklıklar şu anda bulunduğumuz noktada 10 dereceye kadar indi. Bu değerler mevsim normallerinin altında. Serin hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'daki yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Avrupa Yakası'nda yağış biraz daha azalmaya başlayacak, Anadolu Yakası'nda ise etkisini sürdürecek.

İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda, özellikle Sakarya'da da önceki gün yağış miktarları oldukça yüksek değerlere ulaşmıştı. Şu saatler itibarıyla Sakarya'da yağışın 70-80 kilograma kadar çıktığı noktalar bulunuyor. Gece ilerleyen saatlerde özellikle Marmara'nın doğusunda, yani Kocaeli, Sakarya ve Düzce hattında yağışların biraz daha kuvvetlenmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın çevreleri de yağışlı havanın etkisinde kalmayı sürdürüyor." dedi.

Yağışlı sistemin oluşumunu ve ilerleyişini anlatan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu yağışlı hava, çarşamba günü etkili olan sistemin ikincisi olarak geliyor. O gün Akdeniz üzerinden gelerek kuzeye ilerleyen sistem, Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşmuş ve kuzeyli akışların etkisiyle İstanbul üzerinde bloke olmuştu. Bunun sonucunda yağış 24 saat boyunca kesintisiz devam etmiş, Beykoz'da 280, Sarıyer'de ise 200 kilograma kadar ulaşmıştı.

Ancak şu anki sistem o kadar kuvvetli değil. İstanbul için çok büyük bir risk görünmüyor. Gece saatlerinde saydığımız Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde yağış biraz daha etkili olacak ancak sel ve su baskınlarına yol açacak seviyelere ulaşmasını beklemiyoruz. Yalnızca Şile'deki risk devam ediyor.

Bu gece en riskli bölgeler Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevresi. Yağışlı sistem yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini kaybetmeye başlayacak, Batı Karadeniz'e doğru kayacak ve öğle saatlerinden itibaren Karadeniz üzerine açılarak etkisini yitirecek.

Önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmiyor. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olmayan yağışlar görülecek. Ancak bir sonraki hafta cumartesi günü için uzun vadeli tahminlerimizde yine benzer bir yağış sistemi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI: KIŞ MEVSİMİ NASIL GEÇECEK?

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin normal olup olmadığını ve önümüzdeki kış ayları açısından neye işaret ettiğini sorması üzerine Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesinden hareketle kış mevsiminin çok farklı geçeceği sonucu çıkarılamaz. Ancak şu saatler itibarıyla Uludağ'da kar yağıyor. Bursa'da dağa çıkacak olanların araçlarında zincir bulundurması gerekiyor. Kartalkaya ve Kartepe gibi yüksek rakımlı kayak merkezlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Düşen sıcaklıklar önümüzdeki hafta 20-22 derecelere yükselecek. Önümüzdeki cuma gününe kadar yaklaşık 10-11 derecelik bir artış göreceğiz. Kasım ve aralık ayları, son 30 yılın ortalamalarıyla uyumlu şekilde, mevsim normallerinde görünüyor." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

Kış mevsimine ilişkin iklim projeksiyonlarını paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Mevsimsel iklim tahminlerimize göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıklar ortalamaların üzerinde seyredecek. Bu durum, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağı anlamına geliyor. Örneğin, 31 gün çeken ocak ayının 20 günü sıcak geçerken 10 gününde sert soğuk hava girişleri yaşanabilir.

Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde yağışların ortalama ve üzerinde olması bekleniyor. Bu da bölgeye girecek en ufak bir serin hava dalgasının kar yağışına neden olma ihtimalini beraberinde getiriyor. Kendi tahminim, geçen seneye benzer bir kış yaşayacağımız yönünde. Geçen yıl İstanbul'da dört kez kar yağışı görüldü. Yeni yılın ilk günü yağan kar zeminde tutmuş, ancak akşam saatlerinde erimişti. Bu yıl da 3-4 kez kar yağışı görülebilir ve bunların 1-2'si zeminde tutabilir.

Geçen yıl yaşanan yağışlar tarımsal rekolteyi oldukça artırmıştı. Önümüzdeki yıl da ilkbahar ve yaz aylarına doğru meyve ve sebze rekoltesinin yüksek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BARAJLARDA HIZLI YÜKSELİŞ VE FIRTINA DEĞERLENDİRMESİ

Yağışların baraj doluluk oranlarına etkisine değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İstanbul'da baraj doluluk oranları bu yağışlardan önce yüzde 37 seviyesindeydi. Bir gün içerisinde etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bu oran yüzde 45-46 seviyelerine, çarşamba gününden sonraki yağışlarla da yüzde 47-48 seviyesine yükseldi.

Bu durum baraj dolulukları açısından sevindirici. Ancak İstanbul'un su sorununu yalnızca barajlarda biriken suyla çözmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Ek su kaynaklarına yönelik çalışmalar da yapılmalı." sözlerini kaydetti.

İstanbul ve çevre illerdeki rüzgâr ve yağış riskini değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Önümüzdeki hafta çok kuvvetli rüzgârlar beklemiyoruz. Ancak bu akşam Batı Karadeniz'de poyraz yönünden kuvvetli rüzgârlar esiyor.

Bu yağışlar Ayazağa'da herhangi bir sıkıntıya yol açmaz çünkü bölgede şu anda kuvvetli bir yağış söz konusu değil. Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde toplam yağış miktarı 50-60 kilogramı geçmez. Yalnızca Şile'de günlük toplam yağış miktarı 100 kilogramın üzerine çıkabilir.

Çarşamba günü Riva Havzası'nda çok kuvvetli yağışlar görülmüş ve sel baskınları yaşanmıştı. Ancak bölgede yerleşim yerlerinin az olması nedeniyle bu durum çok fazla dikkat çekmemişti. Bu akşamki yağışın İstanbul'da büyük sıkıntılara yol açacağını düşünmüyorum.

Çarşamba günü etkili olan fırtına, Karadeniz üzerinden çok fazla nem taşımıştı. Bugün ise İstanbul'da fırtına yok. Şemsiyemiz bile rahatlıkla durabiliyor. Ancak Marmara'nın doğusunda ve İstanbul'un doğu kesimlerinde kuzeyden esen kuvvetli rüzgârların taşıdığı nemli hava, yağış miktarını artırıyor." diyerek sözlerini tamamladı.