Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi! Sızıntı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
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İstanbul Bakırköy'de LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yüklü tankerin devrilmesi paniğe neden oldu. Yeni Havaalanı Caddesi'nde virajı alamayan tanker yan yatarken, kazada şoför yaralandı. Tankerde sızıntı meydana gelmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Bakırköy'deki Yeni Havaalanı Caddesi'nde meydana gelen kazada LNG yüklü tanker, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan tanker şoförü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SIZINTI NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tankerin LNG yüklü olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Tankerde sızıntı tespit edilmesi üzerine Yeni Havaalanı Caddesi trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki müdahale ve güvenlik çalışmaları sürüyor.