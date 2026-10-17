Etimesgut Belediyesi'ndeki ihale, otopark kiralama ve imar işlemlerine yönelik usulsüzlük iddialarının araştırıldığı soruşturmada, belediye başkan yardımcıları G.B. ve F.G.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Dört şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken 9 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etimesgut Belediyesi'ndeki bazı ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları G.B. ve F.G. de bulunuyor. Sulh ceza hâkimliği, dört şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

BEŞ İLDEKİ OPERASYONDA 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama ve inşaat projelerinin imar ile ruhsat işlemlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, beşi belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik 13 Ekim 2026'da Ankara merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında işlem yapıldı.

DOKUZ ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden dokuzu, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Beş şüpheli hakkında ise mevcut delil durumu dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 11 şüpheliden yedisi tutuklandı. Diğer dört şüpheliye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

SAYIŞTAY RAPORLARI, MALİ ANALİZLER VE KAYITLAR İNCELENDİ

Dosya kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER başvuruları değerlendirildi. Ses ve video kayıtlarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS analizleri de incelemeye alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.