Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir sitenin 4’üncü katındaki dairede buzdolabı prizindeki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin apartman dairesinde saat 01.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddialara göre, sitedeki bir apartmanın 4'üncü katında buzdolabı prizindeki elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, yangının çıkardığı dumandan etkilenilmemesi amacıyla apartmandan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayın sadece maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.