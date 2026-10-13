Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: İki başkan yardımcısı dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın aralarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın aralarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
DETAYLAR A HABER'DE
Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni dalga operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.
ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE YENİ DALGA OPERASYON
A Haber muhabiri Burcu Özüduru'nun aktardığı bilgilere göre, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Operasyonla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Özüduru, "Belediyeye yönelik soruşturmada böylece yeni bir aşamaya gelinmiş oldu aslında" sözleriyle aktardı.
İHALELER VE İMAR SÜREÇLERİ İNCELEMEDE
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarına değinen Özüduru, "Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine bu operasyonlar başlatılmıştı aslında" ifadelerini kullandı.
30 Temmuz'da düzenlenen önceki operasyonlarda dönemin belediye başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Özüduru, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi.
42 BELEDİYE GÖREVLİSİ HEDEF ALINDI
Operasyonun kapsamını anlatan Özüduru, "Operasyonda tam 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi de hedef alınmıştı bu kapsamda" dedi. Şüphelilere yöneltilen suçlamaları sıralayan Özüduru, "Şüphelileri ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmət ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlar yöneltilmişti" ifadelerini kullandı.
İncelemelerin sadece ihalelerle sınırlı kalmadığını belirten Özüduru, "Soruşturma kapsamında belediyenin ihaleleri, otopark kiralama, imar ruhsat işlemleri, AVM ve kreşlerdeki yemek alımları ile belediye şirketlerinin mali işlemleri de incelenmişti gerçekleştirilen operasyonlarda" sözleriyle aktardı.
YENİ DALGADA KİMLER VAR?
Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla soruşturmanın yeniden gündeme geldiğini belirten Özüduru, "13 Ekim'de de yani bugün sabah itibariyle gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı ve belediyedeki gözaltı işlemleri yeniden gündeme gelmiş oldu aslında" dedi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini söyleyen Özüduru, "Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi de bekleniyor." sözleriyle aktardı.
İLK OPERASYONDA BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TUTUKLANMIŞTI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
BEŞİKÇİOĞLU, GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikçioğlu hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatılmıştı.
Beşikçioğlu'nun, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin dün aldığı kararla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanılmıştı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.