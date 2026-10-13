Ankara Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın aralarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DETAYLAR A HABER'DE

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni dalga operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE YENİ DALGA OPERASYON

A Haber muhabiri Burcu Özüduru'nun aktardığı bilgilere göre, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Operasyonla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Özüduru, "Belediyeye yönelik soruşturmada böylece yeni bir aşamaya gelinmiş oldu aslında" sözleriyle aktardı.

İHALELER VE İMAR SÜREÇLERİ İNCELEMEDE

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarına değinen Özüduru, "Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediyedeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine bu operasyonlar başlatılmıştı aslında" ifadelerini kullandı.

30 Temmuz'da düzenlenen önceki operasyonlarda dönemin belediye başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Özüduru, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi.

42 BELEDİYE GÖREVLİSİ HEDEF ALINDI

Operasyonun kapsamını anlatan Özüduru, "Operasyonda tam 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi de hedef alınmıştı bu kapsamda" dedi. Şüphelilere yöneltilen suçlamaları sıralayan Özüduru, "Şüphelileri ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmət ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlar yöneltilmişti" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin sadece ihalelerle sınırlı kalmadığını belirten Özüduru, "Soruşturma kapsamında belediyenin ihaleleri, otopark kiralama, imar ruhsat işlemleri, AVM ve kreşlerdeki yemek alımları ile belediye şirketlerinin mali işlemleri de incelenmişti gerçekleştirilen operasyonlarda" sözleriyle aktardı.

YENİ DALGADA KİMLER VAR?

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla soruşturmanın yeniden gündeme geldiğini belirten Özüduru, "13 Ekim'de de yani bugün sabah itibariyle gerçekleştirilen yeni operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı ve belediyedeki gözaltı işlemleri yeniden gündeme gelmiş oldu aslında" dedi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini söyleyen Özüduru, "Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi de bekleniyor." sözleriyle aktardı.