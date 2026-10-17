Başkan Erdoğan’dan Cevat Özkaya için taziye mesajı: "Düşünce dünyamızda önemli izler bıraktı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Özkaya’nın düşünce dünyasında önemli izler bıraktığını belirten Erdoğan, merhumun ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerini iletti.