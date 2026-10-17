Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 23’üncü durağı, Mezopotamya’nın binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Mardin, bu kez sanatın, müziğin ve lezzetin buluşma noktası oldu. Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan kent, dokuz gün boyunca yaşayan bir kültür sanat sahnesine dönüşecek. 172 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar konserleriyle Mardinlilere müzik ziyafeti sunarken, ünlü şeflerin de katılacağı gastronomi buluşmaları ve 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mezopotamya’nın köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. "MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ OLACAK" Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin'imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir." dedi. Festivalin, Mardin'i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin'imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) "MARDİN'İN HİKAYESİ, ASLINDA TÜRKİYE'NİN HİKAYESİDİR" Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin'in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Mezopotamya Ovası'na açılan taş evleri, tarihi sokakları, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla bu şehir, bizlere ortak tarihimizin ve birlikte yaşama irademizin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatıyor. Mardin'in hikayesi, aslında Türkiye'nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir." dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, "Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programımızla Mardin'i sanatın coşkusuyla buluşturacağız. 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi' ile medeniyetimizin tarihi hafızasını ziyaretçilerimizle paylaşacak, Yaşayan Miras Atölyeleriyle geleneksel sanatlarımızı usta ellerden gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuk Köyümüzde ise çocuklarımızın sanatla, üretimle ve kültürel değerlerimizle buluşmasına imkan sağlayacağız." dedi. Kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çeken Yazgı, "Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar." ifadelerini kullandı.