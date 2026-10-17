Devlet Bahçeli’den kardeşlik vurgusu: Türkiye ve Azerbaycan bir bütündür

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan ile Türkiye’nin bir bütün olduğunu vurgulayarak iki ülkenin birbirinden ayrılamayacağını belirtti. Bahçeli, “Azerbaycan’ın kaderi bizim kaderimizdir.” dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlık iradesini selamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik ve kader birliğine vurgu yaptı.

"KARABAĞ ZAFERİ İLE MİLLÎ MÜSTAKİLLİĞİNE YENİ BİR ANLAM KAZANDIRDI" Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Bahçeli, "18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihî duruşun ve esarete karşı başkaldırının önemine dikkat çeken Bahçeli, "Kardeş ve dost Azerbaycan'ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü', bir devletin yalnızca yeniden doğuşunu değil, aynı zamanda esareti kabullenmeyen ve buna boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunu ifade etmektedir. Azerbaycan, 27 Eylül-10 Kasım 2020'deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır." dedi.

"BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ"

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak kaderine ve birlikte şekillendirecekleri geleceğe dikkat çeken Bahçeli, "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" ifadesinin Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin özü olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözünün, kardeş ülkeye yönelik duyguların somut bir beyanı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu düşünceler, tarihî yaşanmışlıkların ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır. Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Bundan sonraki süreçte de aynı duygu ve düşüncelerle geleceklerine istikamet çizecekleri muhakkak bir gerçektir. Bundan geri dönüş olmayacaktır."

"EZELDEN EBEDE DİNİMİZ, DİLİMİZ, YOLUMUZ BİRDİR"

Türkiye ile Azerbaycan'ın hiçbir şartta birbirinden ayrılamayacağını vurgulayan Bahçeli, iki ülkenin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: