Dündar Ziya Gültekin'in vefatı sonrası Üsküdar'da başkanvekili seçimi yapılacak
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından gözler Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Gültekin'in vefatı sonrası yeni belediye başkanvekilinin belirlenmesi için salı günü saat 10.00'da seçim yapılacak.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanvekilinin belirlenmesi için seçim kararı alındı.
Üsküdar Belediye Meclisi, salı günü saat 10.00'da yeni başkanvekilini seçmek üzere toplanacak.
DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde ilerleyen Muharrem K. (47) yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobil, N.A. (67) idaresindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi arasında bulunan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43), kaldırıldığı Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZEYE KATILDI
Gültekin'in çocuklarıyla birlikte saf tutan Başkan Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, ebediyete uğurlayacakları Gültekin'le ilgili Arpaguş'ın gerekli tezkiyeleri yaptığını belirterek, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi. Erdoğan, Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendiğini aktararak, "Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah." diye konuştu. Gültekin'e hakkını helal ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yavruları da yanımızda, Rabbim onlara da inşallah sabrı cemil lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder, bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, makamı cennet olsun. Sevgili habibin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Gültekin'in tabutuna omuz verdi.