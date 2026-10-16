İstanbul’da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler artırıldı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda, 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, E-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimlere iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle kamu kurumları tedbirlerini artırırken, eğitim faaliyetlerine ilişkin karar da açıklandı.

Olası su baskınları, taşkınlar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem alan İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir."

17-18 EKİM'DE EĞİTİME İKİ GÜN ARA: İŞTE KAPSAMDAKİ FAALİYETLER

Alınan karar kapsamında, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri BİLSEM'lerdeki yüz yüze dersler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı E-Sınav merkezlerinde yapılması planlanan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitim programları iki gün süreyle durduruldu.

Yetkililer, hafta sonu boyunca vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve sel riskine karşı tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.