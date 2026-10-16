Bakan Şimşek’ten fon mesajı: Yasal düzenlemeler 2027’ye kadar tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanmasının ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu belirten Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemelerin ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirtti.

Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını ifade eden Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini kaydetti.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu hale geldi.

Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izlediklerini belirten Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde gereken ilave adımların gecikmeden atılacağını ifade etti.

Şimşek, önceliklerinin sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu vurguladı. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Şimşek, amaçlarının yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak olduğunu kaydetti.